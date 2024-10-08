７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．１４ドル（＋２．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６６．０ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１７４．５セント（－３８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．００セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．００セント（－３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．５７（＋１．９２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．１４ドル（＋２．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６６．０ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１７４．５セント（－３８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．００セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．００セント（－３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．５７（＋１．９２）
出所：MINKABU PRESS