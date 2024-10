少女時代・スヨン、ボリューム感あらわな“ピチッ”とタンクトップ姿に「スタイルやばい」【PHOTO】

少女時代・スヨンの近況SHOTが話題だ。

【写真】スヨン、“胸元ざっくり”ドレス姿

スヨンは10月7日、自身のインスタグラムを更新。

「‘Unstoppable’ is dropping soon, I can’t wait for you all to hear it まもなく来ますよ」とキャプションに綴り、10月30日の日本デビューに向け、準備するスヨンの姿を収めた写真を投稿した。

写真には、白いタンクトップにパーカーとジーンズを合わせ、録音室の椅子に座るスヨンが。ラフなスタイルながらも、白いタンクトップからはスヨンのボリューミーな胸元があらわとなり、視線を奪う。また、カメラに向けて舌をペロッと出した可愛らしい表情が見る者を魅了した。

この投稿を受け、「日本デビュー楽しみ」「変わらぬ美貌…」「めちゃかわ」「スタイルやばい」といった声が上がっている。

(写真=スヨンInstagram)

なお、スヨンは来る10月30日、日本で初ソロデビューシングル『Unstoppable』をリリースする。これに先立ち、10月26日には恵比寿ザ・ガーデンホールで『Unstoppable』リリース記念ショーケースを開催する。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ。SARAMエンターテインメント所属。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長(172cm)で、モデル体型のためファッションブランドのモデルを多数務めた。日本での活動経験から日本語も堪能。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。2019年5月に現在の所属事務所へ移籍し、女優業に力を入れている。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』(2019年日本公開)、『ガール・コップス』(2019年作)、ドラマ『今日、妻やめます〜偽りの家族〜』『ザ・プロファイラー 〜見た通りに話せ〜』『それでも僕らは走り続ける』など。