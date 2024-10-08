¿ùºé²Ö¡¡º¹¤·Æþ¤ì¤Î¶Ë°ÕÌÀ¤«¤¹¡ÖÁ´Éô¥á¥â¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤â¡Ä¡×Æà½ïÀä»¿¡ÖÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¡Ê27¡Ë¤¬º£½©¤ÎTBSÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¹çÆ±À©ºîÈ¯É½¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2024AUTUMN¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Î¶Ë°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤éÆ±¶É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¥É¥é¥Þ3ºîÉÊ¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ê20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¡Ê11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡Ê8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢³Æ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±ÆÈëÏÃ¡¢ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¿ùºé¤Ï¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¼ç±é¤Î¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¼ç±é¤ÎÆà½ï¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢Æà½ï¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¿ùºé¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÏÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿ùºé¤Ï¡Ö½ôÀèÇÚÊý¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¥á¥â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£