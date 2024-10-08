＜10月07日のストップ高銘柄＞

(銘柄コード) 銘柄　　　　市場　　　　　[ 終値 | 前日比 ]

(2156) セーラー広告　 東証スタンダード　　 [ 772.0 | +14.88% ]
(2553) Ｏｎｅ中国５　 東証ETF　　　　　 [ 42,400.0 | +89.28% ]
(2628) ｉＦＥ科創板　 東証ETF　　　　　 [ 7,500.0 | +59.74% ]
(2629) ｉＦＥＧＢＡ　 東証ETF　　　　　 [ 10,510.0 | +61.44% ]
(3377) バイク王　　　 東証スタンダード　　 [ 508.0 | +18.69% ]
(3908) コラボス　　　 東証グロース　　　　 [ 413.0 | +24.02% ]
(3985) テモナ　　　　 東証スタンダード　　 [ 222.0 | +29.06% ]

解説：「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。


出所：MINKABU PRESS