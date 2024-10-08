＜10月07日のストップ高銘柄＞



(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]



(2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 772.0 | +14.88% ]

(2553) Ｏｎｅ中国５ 東証ETF [ 42,400.0 | +89.28% ]

(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF [ 7,500.0 | +59.74% ]

(2629) ｉＦＥＧＢＡ 東証ETF [ 10,510.0 | +61.44% ]

(3377) バイク王 東証スタンダード [ 508.0 | +18.69% ]

(3908) コラボス 東証グロース [ 413.0 | +24.02% ]

(3985) テモナ 東証スタンダード [ 222.0 | +29.06% ]



解説：「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。





出所：MINKABU PRESS



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