日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万8920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41101.63円 ボリンジャーバンド3σ
39924.95円 ボリンジャーバンド2σ
39332.74円 7日日経平均株価現物終値
38920.00円 8日夜間取引終値
38748.28円 ボリンジャーバンド1σ
38640.00円 5日移動平均
38595.00円 一目均衡表・転換線
38250.27円 75日移動平均
37896.15円 200日移動平均
37571.60円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36415.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36394.92円 ボリンジャーバンド-1σ
35218.25円 ボリンジャーバンド2σ
34041.57円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41101.63円 ボリンジャーバンド3σ
39924.95円 ボリンジャーバンド2σ
39332.74円 7日日経平均株価現物終値
38920.00円 8日夜間取引終値
38748.28円 ボリンジャーバンド1σ
38640.00円 5日移動平均
38595.00円 一目均衡表・転換線
38250.27円 75日移動平均
37896.15円 200日移動平均
37571.60円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36415.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36394.92円 ボリンジャーバンド-1σ
35218.25円 ボリンジャーバンド2σ
34041.57円 ボリンジャーバンド3σ
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