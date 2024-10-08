　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万8920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41101.63円　　ボリンジャーバンド3σ
39924.95円　　ボリンジャーバンド2σ
39332.74円　　7日日経平均株価現物終値
38920.00円　　8日夜間取引終値
38748.28円　　ボリンジャーバンド1σ
38640.00円　　5日移動平均
38595.00円　　一目均衡表・転換線
38250.27円　　75日移動平均
37896.15円　　200日移動平均
37571.60円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36415.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36394.92円　　ボリンジャーバンド-1σ
35218.25円　　ボリンジャーバンド2σ
34041.57円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース