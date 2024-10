TOMORROW X TOGETHERが10月5日および6日、台北にて<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」>(以下<ACT : PROMISE>)のファイナル公演を開催した。アンコール公演を除く、全世界17都市計28公演のラストを飾った台北公演は、一般前売り開始5分で完売となるなど、現地での高い関心を物語るものとなった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

09月06日(金)〜09月26日(木)→東京 T・ジョイPRINCE品川09月06日(金)〜09月29日(日)→東京 渋谷シネクイント/109シネマズプレミアム新宿10月04日(金)〜10月20日(日)→愛知 109シネマズ名古屋10月04日(金)〜10月17日(木)→大阪 T・ジョイ梅田10月25日(金)〜11月07日(木)→福岡 T・ジョイ博多/神奈川 横浜ブルク1311月15日(金)〜11月28日(木)→大阪 T・ジョイ梅田11月15日(金)〜12月01日(日)→東京 渋谷シネクイント/109シネマズプレミアム新宿※上映スケジュールは各劇場もしくはローソンチケットサイトにて▼<HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT>セットリスト1. Sugar Rush Ride2. Magic Island3. Good Boy Gone Bad4. Tinnitus (Wanna be a rock)5. Deja Vu6. MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]▼チケット4,300円(税込)※全席指定※109シネマズプレミアム新宿は5,000円(税込)【プレイガイド先行】先行受付:8月8日(木)13:00〜(問)ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/●入場特典HYPERFOCUSパッケージ(オフィシャルチケット1枚/HYPERFOCUSランダムフォトカード2枚[20種類のうちランダムで2種]/HYPERFOCUSスペシャル封筒付き)※HYPERFOCUSランダムフォトカードは、第1弾と第2弾で異なるフォトカードを配布●先着入場特典:限定ポスター(2種類のうち1種類/A3サイズ)※先着・数量限定特典のため無くなり次第配布終了※HYPERFOCUS限定ポスターは、第1弾と第2弾で異なる限定ポスターを配布※詳細は公式サイトをご確認ください公式サイト:https://www.txt-vrconcert.com/主催:HYBE JAPAN企画:BIGHIT MUSIC制作:AmazeVR

