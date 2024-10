「マイプロテイン」は、25点のバラエティー豊かな豪華アイテムでクリスマスまでのカウントダウンを楽しめる、「マイプロテイン アドベントカレンダー」を、2024年10月4日(金)より数量限定で販売中です。

マイプロテイン アドベントカレンダー

商品名 :「マイプロテイン アドベントカレンダー」

販売価格:11,500円(税込)(※1)

商品特徴:25点のバラエティー豊かな豪華アイテムが格納されたオリジナルアドベントカレンダーです。

「マイプロテイン」は、25点のバラエティー豊かな豪華アイテムでクリスマスまでのカウントダウンを楽しめる、「マイプロテイン アドベントカレンダー」を、2024年10月4日(金)より数量限定で販売中。

アドベントカレンダーは12月1日からクリスマスまでを楽しみながらカウントダウンできる、期間限定のカレンダーです。

一般的なアドベントカレンダーは、日付が書かれた箱にお菓子や小さなおもちゃが入っており、1日ずつ開封することでクリスマスまでの期待感を高めるアイテムとして、近年幅広い年齢層から支持されています。

今回マイプロテインでは人気の「Impact ホエイ プロテイン(お試しサイズ)」や「レイヤード プロテイン バー(お試しサイズ)」、便利なトレーニングアクセサリーなど、豪華アイテムを25点揃えた特別な「マイプロテイン アドベントカレンダー」を数量限定で用意されました。

この冬も身体づくりを頑張る方にぴったりのアイテムであると同時に、友人や恋人への遊び心あふれる贈り物としても最適です。

ぜひ2024年は「マイプロテイン アドベントカレンダー」で、トレーニングのモチベーションを維持しながら、いつもとは一味違うユニークなクリスマスを楽しめます。

<格納商品例>

・「Impact ホエイ プロテイン(お試しサイズ)」

・「レイヤード プロテイン バー(お試しサイズ)」

・「Origin プレワークアウト(お試しサイズ)」

・「フレーバードロップ(TM)(香料)」

・「MPユニセックス エッセンシャル クルーソックス(3組)」

【購入方法】

マイプロテイン公式サイト: https://bit.ly/3XKSSKO

楽天市場公式サイト : https://bit.ly/3N9qRrl

(※1) 楽天市場公式サイトでは、10月5日(土)より、12,000円(税込)にて発売開始予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスまでのカウントダウンを楽しめる!マイプロテイン アドベントカレンダー appeared first on Dtimes.