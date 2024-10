¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¼ï¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥ë¥Þ¥ó¥É¥¯¥ê¥¹¥×¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥ÈÌ£¡×

ブルボンは、ひとくちサイズで手軽に楽しめる“ひとくちルマンド”シリーズに、クリーミーな甘さといちごの酸味が広がる「ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味」を期間限定で2024年10月8日(火)より販売中。

ブルボン「ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味」

商品名 :ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味

内容量 :47g

発売日 :2024年10月8日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンは、ひとくちサイズで手軽に楽しめる“ひとくちルマンド”シリーズに、クリーミーな甘さといちごの酸味が広がる「ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味」を期間限定で2024年10月8日(火)より販売中です。

「ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味」は、ザクザク食感のコーンフレークと、さわやかな酸味と甘さを持つフリーズドライいちごを加えて、いちごタルトの食感を表現した商品です。

表面を、いちごとホワイトの2種のクリームでコーティングすることでまろやかな味わいです。

いつものひとくちルマンドとは違い、より食感を高めた食べ応えのある仕様で、ひとくちで食感とともに口の中に広がる、いちごタルトのようなおいしさを楽しめます。

