¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç½ÐÈÖ·ã¸º¤Î±óÆ£¹Ò¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉÔ¿¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹à¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Áá
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£±¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£ºòµ¨¤ÏÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¤éà´ÙÍîá¡£½ÐÈÖ¤â·ã¸º¤·¡¢£¹·î£²£±Æü¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿º£µ¨¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤ï¤º¤«£±Ê¬¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹ç´ª¤ä¥²¡¼¥àÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÍîÁª¤·¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾ïÏ¢¤Î£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¤ä£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤â¥¯¥é¥Ö¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë±óÆ£¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢£×ÇÕ½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀïÎÏÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±óÆ£¤¬¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÂ«¤Í¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Ï£Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤äÈ¯¸ÀÎÏ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉÒ´¶¤À¤è¡£É½¡ÊÂÖÅÙ¡Ë¤Ë½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£»þ¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉàÂØ¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤áÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë£±£¹£¹£·Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Ä£Æ°æ¸¶ÀµÌ¦¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡±óÆ£¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊü½ÐÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¸½¾õ¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¾·½¸²ÄÈÝ¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤à£±£°·î¤Î£×ÇÕÍ½Áª£²Ï¢Àï¤ÇÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¡¦»°±º·ûÂÀÏº¡Ë