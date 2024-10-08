フィナーレ1週間限定「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザイン！ディズニーリゾートライン フリーきっぷ
JR舞浜駅と東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルを結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」
期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場！
今回は、ついにフィナーレを迎える「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」の1週間限定デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆
ディズニーリゾートライン「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」フリーきっぷ
販売期間：2024年10月25日（金）〜2024年10月31日（木）※売り切れ次第終了
販売場所：ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機
東京ディズニーランドで約20年間ゲストに楽しまれたアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、2024年10月31日(木)のパークの閉園をもってクローズ。
それに伴い、東京ディズニーランドでは、7月2日(火)~10月31日(木)の期間、アトラクションのミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催中です。
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そんな「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザインのフリーきっぷが販売中ですが、最後の1週間に特別なデザインのフリーきっぷも販売。
宇宙を背景にポーズを決めるディズニー／ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの主人公｢バズ・ライトイヤー｣
黄緑と紫の｢バズ・ライトイヤー｣カラーもポイントです☆
ついにクローズを迎えてしまう人気アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」
最後の思い出となるフリーきっぷです。
ディズニーリゾートライン「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」フリーきっぷの紹介でした。
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※売り切れや販売終了となる場合があります
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