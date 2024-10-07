N.ハリ尾花大輔のルーツを辿る企画展開催　ゴーゲッターの限定ショップも

パルコが、渋谷PARCO 4階のパルコミュージアムトーキョー（PARCO MUSEUM TOKYO）で、「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のデザイナー 尾花大輔のルーツを辿るインスタレーション企画展「Daisuke Obana -Record of Distress 苦痛の記録-」を開催する。会期は10月19日から11月4日まで。

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同展は、N.ハリウッドが来年で25周年を迎えるにあたって製作した書籍「苦痛の記録」の発売を記念して開催。尾花氏が20代前半で立ち上げに携わったヴィンテージショップ「ゴーゲッター（go-getter）」の時代に、古着の買い付けで訪れたアメリカで撮影したインスタントカメラの写真や、仕入れ先を書き込み実際に使用した地図などを展示する。

会場では、書籍「苦痛の記録」（5500円）を先行販売するほか、会場限定のオフィシャルグッズや、N.ハリウッドのミリタリーコレクションライン「N.ハリウッド テストプロダクト エクスチェンジサービス（N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE）」の同展限定エディションが登場。また、パルコミュージアムトーキョー内にゴーゲッターの期間限定ショップをオープンし、尾花氏が集めたヴィンテージアイテムを特別に販売する。

◾️Daisuke Obana ‐Record of Distress 苦痛の記録‐

開催期間：2024年10月19日（土）〜11月4日（月）

会場：PARCO MUSEUM TOKYO

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4階

営業時間：11:00〜21:00（※入場は閉場の30分前まで※最終日18時閉場）

公式サイト