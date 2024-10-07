¸µHKT48 µÜºêÁÛÇµ 1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤½¤ÎËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¡Ä¡Ù¤Ë·èÄê¡¢²Æì¤Ç»£±Æ¤·¤¿É½»æ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¸µHKT48¡¦µÜºêÁÛÇµ¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë10⽉30⽇¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤½¤ÎËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¡Ä¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜ粼ÁÛÇµ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤ÎËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¡Ä¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËAmazonÈÇÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï⼥Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÜºêÁÛÇµ¡£¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
É½»æ¥«¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¢Amazon ¸ÂÄêÈÇ¤È¤â¤Ë²Æì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£À¶Á¿¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿åÃå»Ñ¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Amazon¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§µÜºêÁÛÇµInstagram¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤ì¤¢¤Îº¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»ä¤âº£¤Î»ä¤â°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Þ¤Ç1¥ö·îÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤À¤Ã¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡£À§Èó³§ÍÍ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¸µHKT48 µÜ粼ÁÛÇµ¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡¢½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ&¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜ粼ÁÛÇµ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤ÎËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¡Ä¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËAmazonÈÇÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï⼥Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÜºêÁÛÇµ¡£¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢§µÜºêÁÛÇµInstagram¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤ì¤¢¤Îº¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»ä¤âº£¤Î»ä¤â°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Þ¤Ç1¥ö·îÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤À¤Ã¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡£À§Èó³§ÍÍ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¸µHKT48 µÜ粼ÁÛÇµ¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡¢½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ&¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï