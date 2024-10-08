¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú¡¡¹çÆ±¶½¹Ô¤ÇÁÀ¤¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ø¤Îà·ãÎõ²¸ÊÖ¤·á¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é·Ú¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÉñ²Ú¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ø²¸ÊÖ¤·¤À¡ª¡¡¿·ÆüËÜ¤È¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ê£±£±·î£±£·Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥ÉÁÈ¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥¿¥Ã¥°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤È¤Îà½éÁø¶øá¤òÁ°¤ËÉñ²Ú¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²£°£²£²Ç¯£±£±·î°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹çÆ±¶½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉñ²Ú¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÏÃª¶¶¤µ¤ó¤òÅê¤²¤¿¤±¤ÉÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¶½¹Ô¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÆü°ÊÍè¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ë¤âÀº¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤Æ¤³¤ó¤Ê½Å¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£¿·ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·Ú¤¯Åê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶Ú¥È¥ì¤Ë²Ð¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×Í¥¾¡¼Ô¤ÎÉñ²Ú¤¬¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢¥¶¥Ã¥¯¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Éñ²Ú¤Ïà½÷ÈÇ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ÀÆ»¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç²¼ÅÄÈþÇÏ¤µ¤ó¤«¤é¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ØÀáµ»¤ò¤â¤Ã¤È¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤«¤é¥¶¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Èº£²óÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡££²¿Í¤ÇË½¤ì¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¡£
¡¡ÂÐ³Ñ¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬¡¢º¸¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý·ç¾ì¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡££±£¹Ç¯£µ·î¤Ë£Ê£Õ£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ð¡¡£Ï£Õ£Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿±ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¹¥Ú¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éüµ¢Àï¤ÎÁê¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ²¿¤«±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ÎÉüµ¢Àï¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¦¤Ù¤¯¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥Ç¥¹¥Ú¤µ¤ó¤Ï·Ú¤¤¡£·ç¾ìÃæ¤á¤Ã¤Á¤ãÁýÎÌ¤·¤Æ¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¤ä¤ë¡£¥¥Ã¥É¤È¤È¤â¤Ë¡×¤ÈÍ½¹ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¥¹¥Ú¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£½÷Äë¤¬Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤òÊü¤Ä¡£