¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¤Ï£Ã£Ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡¡¸½¾ì¤¬´í×ü¤¹¤ëàÈá±¿¤ÎÅ·ºÍÂÇ¼Ôá¤ÎÁ°Îã
¡¡ÉÔºß¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£±£¶Æü½éÀï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç£·Æü¤«¤éºÆ»ÏÆ°¡£±¦Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¶áÆ£¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Å¨¤âÌ£Êý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉüµ¢»þ´ü¡£¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢Ï©¤Ë½¢¤¯ºÝ¤âÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯»Ñ¤¬ÄË¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áö¤ë¶¯ÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤ÏÉé½ýÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç²÷²»¤òÏ¢È¯¡£Îý½¬É÷·Ê¤«¤é¤ÏÉüµ¢¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤¬º¬¶¯¤¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¶áÆ£¤ÎÉüµ¢È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£¡Ø¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é»È¤¦¡×¤È¡¢¼çÎÏ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊäÂ¡£¾Íè¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÌµÍý¤Ï¸·¶Ø¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾åÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤âÆ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î¼£¤êÊý¼¡Âè¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¼êÉôÌç¤òÅý³ç¤¹¤ëÆàÎÉ¸¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÎºÇ½ª·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£°å»Õ¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬º£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤éÁª¼ê¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥Á¤Ç¸À¤¨¤ÐÄ¹Ã«Àî¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£»ß¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÇÅ·ºÍÂÇ¼Ô¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ä¹Ã«ÀîÍ¦Ìé»á¡Ê¸½£Ò¡õ£Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ï¥±¥¬¤ò²¡¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢Èá±¿¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¡£¤½¤Î¼ÂÎã¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë£Î£Ð£ÂºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡¦¶áÆ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¿µ½ÅÏÀ¤¬¤È¤ê¤ï¤±º¬¶¯¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤é¡Ö¤¢¤È£±£°Æü¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¶áÆ£¡£²óÉü¶ñ¹ç¤È·èÃÇ¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£