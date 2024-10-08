ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡£Ã£Ó¡È²ÐÉÕ¤±Ìò¡ÉÀÀ¤¤¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¡¡ºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£ÓÂè£±Àï¤ÇÆ±ÅÀ¥½¥í¡¡º£Ç¯¤âÂÇ¤Ä¡ª
¡¡¤¢¤ÎÆü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ìÈ¯¤Ç¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£²Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¡È²ÐÉÕ¤±Ìò¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò£·Æü¡¢ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏµåÃÄ¿·¿Í¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹Åç¤È¤ÎÂè£±Àï¡¢»Í²ó£±»à¤Ç¶åÎ¤¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¸Þ²ó¤ËÂÇÀþ¤¬£³ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÃå²ÐÃÆ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö½éÀï¤¬Âç»ö¡×¡££±Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Þ¤ÇÌó£²½µ´Ö¶õ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¼ÂÀï´¶³Ð¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£³Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤«¤éÌó£±½µ´Ö¶õ¤¯¤¬Ä´À°¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¡ÊÆÃÊÌ¤Ë¡Ë²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ë»²²Ã¡£ºÍÌÚ¤Ë¤ÏÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦£²£·£µ¡¢¥Á¡¼¥à£±°Ì¥¿¥¤¤Î£±£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±£±°Ì¤Î£·£³ÂÇÅÀ¡££³ÉôÌçÁ´¤Æºòµ¨¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡££·¡¢£¸¡¢£¹·î¤È£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï£³³äÄ¶¤¨¡£¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¤À¤±¡×¡£Íê¤ì¤ë£³ÈÖ¤¬£Ã£ÓÆÍÇË¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡£