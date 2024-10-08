ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¡©¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÊóÉü¹çÀï¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ëºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎàÈô¤Ó²Ðá
¡¡ÊóÉü¹çÀï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë£²¡½£±£°¤Ç»´ÇÔ¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉÔ²º¤Ê¤Î¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤ËÉº¤¦°äº¨¤À¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä©È¯Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤¬Í¿¤¨¤¿»àµå¤Ç°ø±ï¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ø¤Î¸Î°Õ»àµå¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¬¡¢´í¸±¤Ê¹á¤ê¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£·²ó¤Î¹¶·â¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Îº¸ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Îº¸Íã¼ê¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤é¤â¶õ¤´Ì¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ»î¹ç¤ÏÌó£±£°Ê¬´ÖÃæÃÇ¡£»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³¤Ç£±£°£°£°»î¹ç°Ê¾å¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î»öÂÖ¡£ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Áö¤·¤¿¼«·³¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸À¤¤Êü¤Á¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤â¡ÖÎò»ËÅª¤Ë°¤¤É¾È½¤¬¤µ¤é¤Ë±ø¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¿ô¿Í¤Î°¼Á¤Ê¼Ô¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ù¥¹¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉÔÎÉ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦ÉÔÀµ³Î¤ÇÍ³²¤ÊÊª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë½õÄ¹¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë½µó¤Ë½Ð¤¿ÉúÀþ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Êü¤Ã¤¿º¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÈôµå¤ò¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤¬à¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ã¥Ã¥Áá¡£ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤¬ºÝ¤É¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤¿µå¤òÊÖµå¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤äÂç´Ñ½°¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ì¤«´î¤Ó¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÄ©È¯Åª¹Ô°Ù¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾·³¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££¶²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤ÈÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬¸ýÏÀ¡£¼çË¤¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é±¦ÏÓ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¤¬¥Þ¥Á¥ã¥É¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤«¤éÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ò¶«¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¸±°¥à¡¼¥É¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¤¬¡Ö£¶²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÅö¤Æ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸Î°Õ¤Ë¤è¤ë»àµå¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£¤À¤¬¡¢¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤À¡£¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ø¤Î»àµå¤ËÄ¾¸å¤«¤éÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡²¶¤¿¤Á¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼çÄ¥¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇàÀµ²òá¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡££¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç£³¡¢£´ÀïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î°äº¨ËÖÈ¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î´Ö¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤¿¹Â¤Ï½¤ÉüÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿ÂçÃ«¤¬ÊóÉü¤ÎàÉ¸Åªá¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÂçÃ«¤Ï£Ä£ÈÀìÇ¤¤Î¤¿¤á¼éÈ÷¤Ë¤Ï½¢¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤È¤¹¤ì¤ÐÂÇÀÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£¤â¤·¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ë½Æ°¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë½Áö¤·¤¿ºÝ¤â¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ù¥ó¥Á¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£