È¬Â¼ÎÝ¤ò½ä¤ê¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¤¬µ¼Ô¤Ë·ãÅÜ¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀðÆ°¤¹¤ëµ¼Ô¤òµö¤µ¤º¡×¤È¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤ë
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢£Ê¡¦£Ê¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¿·¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤¬µ¼Ô¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¡££±£°·î£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤¬ÊóÆ»¿Ø¤È°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¤Î²ñ¸«¤ÇÈ¬Â¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î°ìËë¤ò¡¢¡ÖÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëàÊª¸ìá¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÀðÆ°¤¹¤ëµ¼Ô¤òµö¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÊóÆ»¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¡Ö¥ë¥¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡©¡×
¡¡µ¼Ô¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¡Ö·¯¤¬»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£·¯¤ÏàÊª¸ìá¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï²¿¤«¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¥ë¥¤¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤À¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤·¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¤Ï¤³¤¦¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÎÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡¢Èà¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÆÃÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÎÎÌ¤È³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯Ä´¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¡Íø¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤¬à·ãÅÜá¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬µ¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸øÀµ¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬Áª¼ê¤ÎÀº¿À¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£µ¼Ô¤Ï¸Î°Õ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤½¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¡£È¬Â¼¤Î¼ÂÎÏ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤Æ»Ø´ø´±¤¬à¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥Èá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ï¡ÊÊüÁ÷¶É¤Î¡Ë£Å£Ó£Ð£Î¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë½¬´·¤ËÀ¼¹â¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ËÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ÌÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿·Á¤ÎÈ¬Â¼¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ»¨²»¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£