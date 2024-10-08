¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡ÀèÇÚ¡¦¥À¥ë¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä³°Ìî¤ËÂÇµåÈô¤Ð¤»¤º¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹³°Ìî¼ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½10¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2024Ç¯10·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢²ù¤·¤µ¤âÀö¤¤Î®¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Á°Ìë¤«¤é°ìÅ¾¡¢Âè2Àï¤ÏÄÀÌÛ¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ³°Ìî¤Ë¤¹¤éÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤â2¡½10¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Öº£Ìë¤ÏÈà¤é¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿23Ç¯WBC¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤È¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÂÐ·è¡£¤À¤¬¡¢¸«¤»¾ì¤¹¤é¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï4µåÌÜ¤Þ¤ÇÆâ³Ñ¤ò¹¶¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3²ó¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢6²ó¤Ï73¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó117¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊø¤µ¤ì¤ÆÅê¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£8²ó¤âµß±çº¸ÏÓ¤ÎÁ°¤Ë3µå»°¿¶¡£¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬17Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¥É·³¤ËºßÀÒ¤·¡¢¤È¤â¤ËPS¤òÀï¤Ã¤¿»þ¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ®µå¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢±ü¹Ô¤¡¢´ËµÞ¤ò»È¤¦¡£Èó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤ÎÉÔ°Â¤âÅªÃæ¤·¤¿¡£±¦Â¼óÇ±ºÃ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬´µÉô¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢6²ó¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¡£¸Î¾ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¤Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¤¬²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ6²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤â¡¢µß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£PS¤Î1»î¹ç6ÈïÃÆ¤ÏµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¹¶·âÁ°¤Ë¤Ï¥Ñ·³¤Îº¸Íã¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤È³°ÌîÀÊ¤Î¥É·³¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³¤Ç1000»î¹ç°Ê¾å¸«¤Æ¤¤¿¤¬½é¤á¤Æ¤Î»öÂÖ¡£ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£Å¨ÃÏ¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤¹Âè3Àï¤â°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â´Þ¤á¡¢ÉÔ°Â¤À¤±¤¬»Ä¤ëÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë