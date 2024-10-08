「ディアブロ IV」拡張パック「憎悪の器」は本日10月8日発売！新クラス「スピリットボーン」がいよいよ登場
【「ディアブロ IV」拡張パック「憎悪の器」】
10月8日 発売予定
価格： スタンダードエディション 5,360円
デラックスエディション 8,040円 アルティメットエディション 12,060円
10月8日 発売予定
価格： スタンダードエディション 5,360円
デラックスエディション 8,040円 アルティメットエディション 12,060円
Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」の拡張パック「憎悪の器」を本日10月8日に発売する。配信開始は8時を予定し、価格はスタンダードエディションが5,360円など。
「憎悪の器」は、「Diablo IV」初となる拡張パック。新クラス「スピリットボーン」、新エリア「ナハントゥ」を舞台に展開されるストーリー、「傭兵」システム、新ダンジョン「暗黒の城塞」といった様々な新要素が追加される。
また、「憎悪の器」発売に伴い、レベルや難易度といった既存システムについても大幅な調整が行なわれる大型アップデートも同時配信。アップデート内容の一部は「憎悪の器」未購入者でも体験することができる。
□「Diablo IV」拡張パック「憎悪の器」のページ【Diablo IV | Vessel of Hatred | Official Release Date Trailer】
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