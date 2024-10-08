今日の歴史（１０月８日）
１８９５年：朝鮮王朝の王妃、閔妃（死後に明成皇后と呼称）が日本の浪人らに殺害される「乙未事変」が発生
１９２９年：第１回京平（京城―平壌）サッカー大会
１９７５年：１７人を殺害した連続殺人犯、金大斗（キム・デドゥ）を逮捕
１９８３年：全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領がビルマ（現・ミャンマー）などアジア・太平洋地域６カ国歴訪に出発
１９８５年：第４０回国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行総会がソウルで開幕
１９９７年：北朝鮮、金正日（キム・ジョンイル）氏の朝鮮労働党中央委員会総書記就任を発表
１９９８年：訪日した金大中（キム・デジュン）大統領が小渕恵三首相と「韓日パートナーシップ共同宣言（日本側名称：日韓共同宣言〜２１世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ〜）」を締結し、日本大衆文化の段階的開放を表明
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９２９年：第１回京平（京城―平壌）サッカー大会
１９７５年：１７人を殺害した連続殺人犯、金大斗（キム・デドゥ）を逮捕
１９８３年：全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領がビルマ（現・ミャンマー）などアジア・太平洋地域６カ国歴訪に出発
１９８５年：第４０回国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行総会がソウルで開幕
１９９８年：訪日した金大中（キム・デジュン）大統領が小渕恵三首相と「韓日パートナーシップ共同宣言（日本側名称：日韓共同宣言〜２１世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ〜）」を締結し、日本大衆文化の段階的開放を表明
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