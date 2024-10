バンマスのJACKiexxx (G / ex-ニューロティカ)、TARSHI (Vo / ex-Lonesome Dove Woodrows)、和也(G / ex-FANATIC◇CRISIS)、ウエノコウジ(ex-thee michelle gun elephant)、梶原徹也(Dr / ex-THE BLUE HEARTS)からなる5ピースの新人バンドEX-FIVEが11月13日、1stフルアルバム『THE FIRST AND LAST...』をリリースする。同アルバムの詳細が発表となった。

■アルバム『THE FIRST AND LAST…』



2024年11月13日(水)発売※10月23日(水)下北沢シェルターライブよりライブ会場先行販売・CD価格 3,000円(税込) UKCD-1241・配信価格 2,640円 (税込) / 単曲 250-255円※価格はダウンロードサイトによって異なりますレーベル:UK.PROJECT▼収録曲01. Trust me baby02. Splendor03. ...in unknown...04. Destination05. .Period06. I find you07. Twinkle minor bless08. Ancient CAFE09. OK!4649!10. Whose song (is it?)※作詞 / 作曲 JACKiexxx