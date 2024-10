アーセナルは、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦後にスタンドからピッチへ降りてきた格闘家の行動を問題視しているようだ。



日本時間10月1日の早朝に行われたこの試合は、アーセナルのホームのエミレーツ・スタジアムで行われ、見事ガナーズが2−0で勝利していた。その試合を観戦しに来ていたのが、問題の的となっているUFCファイターのコナー・マクレガーだった。



マクレガーに対しては、ピッチへ降りる許可が出ていなかったはずであったが、彼がピッチ上でブカヨ・サカと交流している姿が確認されている。『CAUGHTOFFSIDE』によると、マクレガーはその際、スタンドに戻るように促されていたそう。そしてアーセナルは、なぜ部外者である彼がピッチに降りてこられたのか、調査に乗り出す予定だという。





Declan Rice, Conor McGregor, and Bukayo Saka celebrating after Arsenal’s dominant victory over PSG at the Emirates.



Conor couldn’t resist giving Saka a sample of the UFC … but Bukayo skillfully defended the takedown attempt pic.twitter.com/3Co5kwZ9X4