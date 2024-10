3Dポストカードや文房具を販売しているダイゴー。

手帳メーカーとしてサイズもレイアウトも種類豊富な手帳も販売しています。

今回はそんなダイゴーからセブン-イレブン限定で販売される「ムーミン」デザインの2025年手帳(スケジュール帳)とカレンダーを紹介します☆

ダイゴー「ムーミン」2025年手帳(スケジュール帳)&カレンダー

発売期間:2024年10月1日(火)〜 ※売り切れ次第終了

販売店舗:全国のセブン-イレブン店舗

手帳メーカーのダイゴーから、セブン-イレブン限定で「ムーミン」デザインの2025年用手帳(スケジュール帳)と卓上カレンダーが登場!

「リトルミィ」をメインに描いた、北欧デザインがおしゃれなグッズを紹介していきます。

「ムーミン」2025年用スケジュール帳(手帳)

価格:1,595円(税込)

サイズ:H210mm×W148mm

ページ数:64ページ

掲載期間:2024年10月〜2026年3月

中身レイアウト:マンスリーブロック

スケジュールシール付

A5サイズの手帳(スケジュール帳)。

「リトルミィ」とお花を大胆に配置したおしゃれな表紙になっています。

表紙をめくると、「リトルミィ」に続いて森の中の先を急ぐ「ムーミン」「スノークのおじょうさん」の姿が。

「2025 MONTHLY DIALY」の文字も世界観になじんでいます☆

手帳は月曜始まりのマンスリータイプ。

「スナフキン」や「ニョロニョロ」など、ムーミン谷の仲間たちが各月ごとに登場します。

マンスリー形式で1日の記入欄が大きいのが魅力で、To do List(タスクリスト)とメモエリアも。

美しい北欧デザインに注目です。

1年間の予定を見渡せる年間スケジュールのページも。

決まっている予定をあらかじめ書き込んでおくと、先の見通しを立てやすくなります。

フリーエリアは6種類のデザイン。

全てのページでデザインが異なります。

アドレス欄は10件分。

電話番号や住所などを記入しておくことができます。

最後のページはパーソナルメモ。

カバーはポケット付きで、チケットやメモを入れたりできて便利。

ペンホルダーもついています。

「ムーミン」2025年用卓上カレンダー

価格:946円(税込)

サイズ:H150mm×W195mm

掲載期間:2025年1月〜2025年12月

中身レイアウト:ブロックカレンダー

スケジュールシール付

「ムーミン」デザインの卓上カレンダー。

表紙は「リトルミィ」と「ニョロニョロ」が描かれています。

裏には、各月のデザインなどカレンダーの詳細が書かれています。

カレンダーの内容は日曜始まり。

大安、仏滅、友引の表記入りです。

各月ごとにいろんなイラストが描かれていてめくるのが楽しくなります。

各月の裏面は横罫タイプのカレンダーに。

表面は仕事用・裏面はプライベート用と、使い方を変えることができます。

巻末にはシールもついています。

カレンダーをデコレーションしたり、大切な予定の目印にしたりとアイデア次第で活用できます。

癒やしの北欧デザインがおしゃれ!

ダイゴーのセブン-イレブン限定「ムーミン」グッズ2種の紹介でした☆

