Novelbrightが10月5日および6日の2日間、世界遺産・姫路城 三の丸広場特設会場にて、<Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場>を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2022年、日本武道館。2023年、大阪城ホールと横浜アリーナ。平坦ではない道のりを一歩一歩進んできたNovelbrightが、結成11年目の新たな挑戦の舞台に選んだのは兵庫・姫路城三の丸広場だった。2024年4月リリースの3rdフルアルバム『CIRCUS』を携え、全29公演を廻ったツアー<Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜>。竹中雄大(Vo)の骨折による開催延期をはじめとする困難を乗り越え、2024年10月5日(土)および6日(日)、同ツアーファイナルとなる<Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場>へと5人は辿り着いた。

■<Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場>DAY2 10月6日(日)@姫路城 三の丸広場特設会場 SETLIST



Magnificent(SE)01. フェアリーテール02. 開幕宣言03. ラストシーン04. サクリファイス05. 名残06. 愛とか恋とか07. Sensation08. Everywhere I Go09. Turn Back Time10. アイビー ※新曲11. 夢花火12. 雪の音13. INST (Cocytus)14. seeker15. Empire feat. Novel Core16. Morning Light17. Awesome life18. Mission19. Sunny drop20. Walking with you21. 流星群encore22. ツキミソウ23. 拝啓、親愛なる君へ