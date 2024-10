ディズニーデザインの3Dポストカードや文房具を販売しているダイゴー。

手帳メーカーとしてサイズもレイアウトも種類豊富な手帳も販売しています。

今回はそんなダイゴーからローソン限定で販売される『ミッキー&ミニー』デザインの2025年手帳(スケジュール帳)とカレンダーを紹介します☆

ダイゴー『ミッキー&ミニー』2025年手帳(スケジュール帳)&カレンダー

発売期間:2024年10月7日(月)〜 ※売り切れ次第終了

販売店舗:全国のローソン店舗

手帳メーカーのダイゴーから、ローソン限定で「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」デザインのグッズが登場!

今回紹介するのは2025年用の手帳(スケジュール帳)と卓上カレンダー。

スケッチ風のタッチが大人かわいいデザインになっています☆

2025年用スケジュール帳(手帳)

価格:1,595円(税込)

サイズ:H210mm×W148mm

ページ数:64ページ

掲載期間:2024年10月〜2026年3月

中身レイアウト:マンスリーブロック

スケジュールシール付

A5サイズの手帳(スケジュール帳)。

上目遣いで視線を送る「ミニーマウス」が大きく描かれています。

表紙をめくるとかわいくポーズをとる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場☆

手帳は月曜始まりのマンスリーダイアリー。

左側には毎月異なるイラストが描かれています。

祝日にはミッキーアイコンの印がついているのもポイント!

To do List(タスクリスト)とメモエリアが設けてあり、その月にやりたいことをピックアップして記載しておくことができます。

一年間の予定を俯瞰できるイヤープランのページも。

学教行事などあらかじめ決まっている予定を記載しておくのがおすすめです。

フリーエリアは4種類のデザイン。

表題と日付が記入でき、備忘録にも。

アドレス欄は10件分。

よく使う連絡先、電話番号、誕生日などを記載しておけます。

最後のページはパーソナルメモ。

カバーにはポケットが付いていて、チケットやメモなどを挟んでおくと便利です。

2025年用卓上カレンダー

価格:946円(税込)

サイズ:H150mm×W195mm

掲載期間:2025年1月〜2025年12月

中身レイアウト:ブロックカレンダー

スケジュールシール付

卓上カレンダーは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」ペアのデザイン。

大人っぽい雰囲気が魅力!

裏には、各月のデザインなどカレンダーの詳細が書かれています。

カレンダーの内容は日曜始まりで、大安、仏滅、友引の表記入り。

各月ごと「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のいろんな表情をみることができます。

各月の裏面は横罫タイプのカレンダーに。

プライベート用と仕事用など、ライフスタイルに合わせて使用することができます。

巻末にはイベントシール付き。

予定にあわせてシールを貼ったり、デコレーションして楽しめます。

大人っぽいアートがおしゃれ!

ダイゴーのローソン限定『ミッキー&ミニー』グッズ2種の紹介でした☆

