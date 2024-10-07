ÀÐÇË¼óÁê¡¢£¹Æü½°±¡²ò»¶¡áÎ¢¶â»ö·ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÈãÈ½¶¯¤¤¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ï¡Ö£±£µÆü¸ø¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢À¯¼£¤Î¿®Íê²óÉü¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ë´Ø¤·¡¢¼óÁê¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¼«Ì±¤ÏÈæÎã¸õÊä¤ÎÊä½¼¤òµÞ¤°¡£
¡¡¼óÁê¤Ï£·Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÁ´¹ñ´´»öÄ¹²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»ö·ï¤Ë¿¨¤ì¡Ö¹ñÌ±¤ÎÈãÈ½¤Ï»ä¤É¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯¤¤¡£¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢À¿¿´À¿°ÕÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤³¤ÎÁªµó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤¬°ú¤Â³¤ÆüËÜ¹ñ¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¡¡