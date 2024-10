◆「CDTVライブ!ライブ!」第1弾出演者&楽曲解禁

【モデルプレス=2024/10/07】TBSでは、21日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間にわたって生放送。このたび、番組を彩るアーティストと披露する楽曲の第1弾が発表された。King & Princeは、最新曲「WOW」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。三浦大知と高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が共作した振付で魅せる。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

Travis Japanは、新曲「Crazy Crazy」をフルサイズでテレビ初披露。Da-iCEは、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞を担当した攻めのダンスナンバー「TAKE IT BACK」、IMP.は、彼ら自身最大のダンスナンバーに仕上がっている新曲「BAM-BOO」を披露する。anoは、自身の代表曲である「ちゅ、多様性。」の布陣で制作された、話題のアニメ主題歌にもなっている新曲「許婚っきゅん」、櫻坂46は、山下瞳月がセンターを務める最新曲「I want tomorrow to come」をそれぞれフルサイズで披露。さらなる出演アーティスト・披露曲は近日発表される。(modelpress編集部)IMP.「BAM-BOO」ano「許婚っきゅん」King & Prince「WOW」櫻坂46「I want tomorrow to come」Da-iCE「TAKE IT BACK」Travis Japan「Crazy Crazy」【Not Sponsored 記事】