『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』国内ツアーのオフィシャル先行＆ワールドツアーの会場決定
■ワールドツアーはアメリカ、ヨーロッパ、アジアの全7都市10公演で開催！
2025年1月からスタートする『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』のチケット先行が、10月10日18時から受付開始されることが決定。合わせて、3月からスタートするワールドツアーの詳細が発表となった。
国内公演は、全8都市16公演のアリーナ、ドームツアー。チケットのオフィシャル先行の抽選受付は、10月10日18時から10が27日23時59分までとなっている。
国外公演は、ソウル公演が追加となり、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの全7都市10公演のワールドツアーとなることが決定。
各都市の会場も発表となり、上海公演はMERCEDES-BENZ ARENA、台北公演はTAIPEI ARENA、ソウル公演はINSPIRE ARENA、ロンドン公演はEVENTIM APOLLO、パリ公演はZENITH PARIS、ニューヨーク公演はRADIO CITY MUSIC HALL、ロサンゼルス公演はYOUTUBE THEATERで実施される。
米津が海外公演を行うのは約6年ぶり。ソウル、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルスは初公演となる。
ライブ情報
米津玄師 2025 TOUR / JUNK
01/09（木）宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
01/10（金）宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
01/17（金）新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
01/18（土）新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
01/22（水）神奈川・横浜アリーナ
01/23（木）神奈川・横浜アリーナ
01/28（火）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
01/29（水）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
01/30（木）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
02/08（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
02/09（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
02/15（土）大阪・京セラドーム大阪
02/16（日）大阪・京セラドーム大阪
02/21（金）北海道・大和ハウス プレミストドーム
02/26（水）東京・東京ドーム
02/27（木）東京・東京ドーム
KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK
03/08（土）上海・MERCEDES-BENZ ARENA
03/09（日）上海・MERCEDES-BENZ ARENA
03/15（土）台北・TAIPEI ARENA
03/16（日）台北・TAIPEI ARENA
03/22（土）ソウル・INSPIRE ARENA
03/23（日）ソウル・INSPIRE ARENA
03/30（日）ロンドン・EVENTIM APOLLO
04/01（火）パリ・ZENITH PARIS
04/04（金）ニューヨーク・RADIO CITY MUSIC HALL
04/06（日）ロサンゼルス・YOUTUBE THEATER
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/