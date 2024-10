Swatchから「BIOCERAMIC WHAT IF?」の新作が登場。1984年にSwatchが米ニューヨークで開催した「World Breakdance Championship」において、ストリートアーティストのキース・ヘリング(Keith Haring)が描いたポスターのデザインをベースとしている。このイベントでは、Swatchが創業当時からDNAの一部としていた、スポーツ、アート、音楽が、ストリートカルチャーに融合。Swatchは「魔法のような瞬間」と振り返っている。

「BIOCERAMIC WHAT IF?」の新作。ケースバックのバッテリーカバーには、キース・ヘリングによる手書きの有名な「Swach」ロゴがある○BREAKS OFFキース・ヘリングのユニークなアート作品を主役にしたモデル。Swatch World Breakdance Championshipのオリジナルポスターから、鮮やかな色彩を使って創った特別な1本。ケースサイズは33mm×33mm、防水性能は2気圧。1万8,700円、発売中。BREAKS OFF○BREAK LOOSEオリジナルポスターをモノクロにした文字板に注目。ブラックとホワイトの配色がインパクトを生む。文字板の中央に描かれたダンサーは、一目でキース・ヘリングの作品とわかる。ケースサイズは33mm×33mm、防水性能は2気圧。1万8,700円、発売中。BREAK LOOSE○BREAK TIMESwatch World Breakdance Championshipの優勝者が描いたSwatchのデザインを採用。かつてこのデザインで作られた唯一の1本は、1984年のSwatch World Breakdance Championshipで優勝者に贈られた。ケースサイズは33mm×33mm、防水性能は2気圧。1万8,700円、発売中。BREAK TIME○BREAK FREE FROM THE ARCHIVE!キース・ヘリングがSwatchに贈り、現在でも大切に保管されているという、鉛筆とインクで描かれたオリジナルスケッチを文字板に。オリジナルの鉛筆画とキース・ヘリング自身のメモをはっきりと再現している。着け心地のよい透明なシリコンストラップと組み合わせた。なお、決済機能の「SwatchPAY!」も搭載しているが、2024年10月時点では日本は未サポート。ケースサイズは41mm、防水性能は3気圧。15,950円、10月17日発売予定。BREAK FREE FROM THE ARCHIVE!