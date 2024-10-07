ÂçÃ«¤¬¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤Ç¹ï¤ó¤À¡Ö5¡×¡¡¥É·³¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ä¸µÁêËÀ¤Î½éPO¤Ï¡Ö4¡×
¥È¥é¥¦¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤ÎÎÝÂÇ¿ô¤Ï¡Ö4¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë2-10¤Ç´°ÇÔ¡£1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1Àï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½é¿Ê½Ð¡£5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î½éÀï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÃæÁ°ÂÇ¤Ç5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Âè2Àï¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ë3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤ÎÎÝÂÇ¿ô¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Î½éPS¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥¦¥È¤Ï3»î¹ç¤Ç4ÎÝÂÇ¡¢ÂçÃ«¤Ï1»î¹ç¤Ç5ÎÝÂÇ¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥È¤Î½é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï2014Ç¯¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡£3Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤ÏÂè3Àï¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤Ç¤Ï12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë