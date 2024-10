長瀞の夜をライトアップで彩る！ 秩父鉄道「長瀞秋夜めぐり2024」

秩父鉄道では、渋沢栄一翁が新一万円札に起用されたことを記念して、渋沢栄一翁ゆかりの地である長瀞の夜をライトアップで彩るイベントを11月1日(金)〜30日(土)に開催します。

秩父鉄道「長瀞秋夜めぐり2024」

秩父鉄道では、渋沢栄一翁が新一万円札に起用されたことを記念して、渋沢栄一翁ゆかりの地である長瀞の夜をライトアップで彩るイベントを11月1日(金)〜30日(土)に開催。

初開催となる本年は、「長瀞」が国の名勝及び天然記念物に指定を受けてから100年の節目を迎えることから、これからの100年に繋げていけるようなイベントを目指します。

詳細は、以下のとおりです。

【「長瀞秋夜めぐり2024〜100年後の天下の勝地に繋ぐ瞬き〜」について】

新一万円札の肖像に起用された渋沢栄一翁は、癒しを求めて「長瀞」を度々訪れていたと言われています。

新一万円札発行の記念すべき年に、渋沢栄一翁ゆかりの地をライトアップで彩ります。

また、ライトアップだけでなく、イチローズモルトを中心としたお酒を提供する「トワイライト茶室BAR」や楽しみ方で選べるツアー、スタンプラリーの開催など、秋の長瀞を日中から夜まで楽しめる企画を実施します。

(近日中公開)

□主催:秩父鉄道株式会社

□共催:秩父鉄道観光バス株式会社、宝登興業株式会社、

花のおもてなし長生館、一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

□協力:寳登山神社、一般社団法人 長瀞町観光協会、長瀞町、皆野町

<ライトアップ・ナイトイベント>

■長瀞駅周辺エリア

・長瀞駅「長瀞は天下の勝地の碑(渋沢栄一書)」

・長瀞トリックアート有隣倶楽部(日本庭園)☆今回初

・花のおもてなし長生館

期間:2024年11月1日(金)〜30日(土)

時間:17:00〜21:00

・寳登山神社

期間:2024年11月2日(土)〜24日(日)

時間:17:00〜21:00

■上長瀞駅周辺エリア

・月の石もみじ公園

期間:2024年11月8日(金)〜24日(日)

時間:16:00〜21:00

・埼玉県立自然の博物館

期間:2024年11月8日(金)〜24日(日)

時間:17:00〜21:00

≪トワイライト茶室BAR≫

ライトアップされた日本庭園の離れにて期間限定でイチローズモルトを中心とした秩父地域のお酒を提供。

期間:2024年11月2日(土)〜30日(土)の土日祝日

時間:18:00〜20:30(ラストオーダー20:00)

≪トワイライトトリックアート@長瀞トリックアート有隣倶楽部(特別夜間営業)≫

期間 :2024年11月1日(金)〜30日(土)

時間 :10:00〜21:00(最終入館20:30)☆夜間延長営業

入場料:大人1,000円・中高生700円・子ども500円

※紅葉の色づき状況等により、ライトアップの日程が前後する場合があります。

長瀞トリックアート有隣倶楽部(日本庭園)ライトアップイメージ

トワイライト茶室BARイメージ1

トワイライト茶室BARイメージ2

長瀞トリックアート有隣倶楽部イメージ

長瀞駅イメージ

花のおもてなし長生館イメージ

長瀞ラインくだりイメージ

寳登山神社イメージ

宝登山山頂イメージ

<ツアー企画>

●ツアー1 昼から夜まで、長瀞の魅力を丸ごと堪能!「長瀞満喫ツアー」

☆このツアーのポイント

100年以上愛されてきた観光名所から2024年初めて開催するライトアップまで、日中から夜まで紅葉シーズンの長瀞を1日かけて満喫出来ます。

(1) 開催日 :2024年11月2日(土)、3日(日・祝)、4日(月・休)、9日(土)、

10日(日)、16日(土)、17日(日)の計7日間

(2) 集合 :秩父鉄道 御花畑駅14:10

(3) 行程 :御花畑駅(14:33発)→SLパレオエクスプレス乗車→長瀞駅→長瀞ラインくだり乗船→長瀞駅→宝登山ロープウェイ乗車(夕やけ観賞便)→長瀞トリックアート有隣倶楽部入館→寳登山神社→月の石もみじ公園ライトアップ等観賞→西武秩父駅までバス送迎あり(19:50着)

(ツアーバスの利用あり)

(4) 参加料金:おひとり様11,000円(税込)・小学生以下は8,800円(税込)

(5) 募集人数:各日15名(最少催行人数2名) ※予約は1名様〜

(6) 予約方法:一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社の公式HPより販売

「長瀞秋夜めぐり2024」のツアー販売

2024年10月4日(金)14:00から開催日2日前17:00までの

事前予約・事前決済

※ツアー内容に変更が生じた場合もツアー代金の返金はなし。

●ツアー2 紅葉に包まれた夜の宴、特別なディナーで贅沢なひとときを…

「長瀞満腹ツアー」

☆このツアーのポイント

ツアー参加者限定で地元の素材を使用した“和”がテーマの創作料理を味わえます。

食事に合わせて、イチローズモルトを中心とした秩父地域のお酒も楽しめます。

(1) 開催日 :2024年11月2日(土)、3日(日・祝)、4日(月・休)、9日(土)、

10日(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土・祝)、24日(日)、

30日(土)の計10日間

(2) 集合 :秩父鉄道 長瀞駅15:10

(3) 行程 :長瀞駅(15:30発)→長瀞トリックアート有隣倶楽部入館→

トワイライト茶室BARにてスペシャルディナー→寳登山神社→

月の石もみじ公園ライトアップ等観賞→

西武秩父駅までバス送迎あり(19:50着)

(ツアーバスの利用あり)

(4) 参加料金:おひとり様22,300円(税込)※食前酒以外のドリンクは別途料金

(5) 募集人数:各日10名(最少催行人数2名)※ツアー参加条件は18歳以上

(6) 予約方法:一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社の公式HPより販売

「長瀞秋夜めぐり2024」のツアー販売

2024年10月4日(金)14:00から開催日3日前17:00までの

事前予約・事前決済

●ツアー3 主要スポットを効率よく満喫!夜の長瀞をサクッと散策

「長瀞周遊ツアー」

☆このツアーのポイント

ライトアップ会場を自由に巡りたい方にオススメ!周遊ツアーは各日2本実施します。

長瀞トリックアート有隣倶楽部の入場券と参加者限定のちょっぴりプレゼントを用意します。

(1) 開催日 :2024年11月2日(土)、3日(日・祝)、4日(月・休)、9日(土)、

10日(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土・祝)、24日(日)、

30日(土)の計10日間

(2) 集合 :秩父鉄道 長瀞駅 (1)16:00/(2)18:00

(3) 行程 :長瀞駅((1)16:10発/(2)18:10発)→

長瀞トリックアート有隣倶楽部→上長瀞駅

((1)17:45解散/(2)19:45解散)(ツアーバスの利用あり)

(4) 参加料金:おひとり様1,500円(税込)☆ちょっぴりプレゼントあり

(5) 募集人数:各日25名(最少催行人数2名)※3歳未満は無料

(6) 申込方法:当日受付 ※2024年10月4日(金)14:00から

開催日2日前17:00まで事前予約も可

※急遽、ツアー内容を変更する場合があります。

※ご自宅から集合場所まで、解散後の交通費はお客様負担となります。

※ツアーでの途中参加や退出はいただけません。

※ツアー内容が急遽変更となった場合でも返金はございません。

旅行企画・実施:一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社 埼玉県知事登録旅行業 第2種-1147号

<長瀞秋夜めぐり スタンプラリー>

(1) 開催期間 :2024年11月9日(土)〜11月24日(日)

(2) 設置箇所 :長瀞トリックアート有隣倶楽部、花のおもてなし長生館、

長瀞駅、月の石もみじ公園

(3) 押印可能時間:10:00〜21:00 ※長瀞駅のみ7:00〜21:00

(4) 参加方法 :1. スタンプ設置箇所を巡り台紙にスタンプを集めましょう。

2. コンプリートした台紙の写真を撮影していただき、台紙に記載されている専用二次元コードに画像をアップロードしてお申し込みください。

3. すべてのスタンプを集めた方には、抽選で長瀞にちなんだ景品をプレゼント!

(5) 景品 :1. 花のおもてなし長生館 宿泊ペアチケット 1組様

2. イチローズモルト ホワイトラベル 1名様

3. 長瀞トリックアート有隣倶楽部 入館ペアチケット 3組様

4. 宝登山ロープウェイ 往復ペアチケット 3組様

5. ガーデンハウス有隣 食事ペアチケット 3組様

(6) 参加費 :無料

※各イベント内容は、急遽変更または中止する場合があります。

