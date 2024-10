東方神起が20周年記念アルバム『ZONE』より、リード曲「SWEET SURRENDER」のMVを公開した。「SWEET SURRENDER」は今なお第一線を走り続ける東方神起の豊富な経験と進化の答えを示すスタイリッシュなダンス楽曲。MVでは深層世界から、中世や宇宙空間などさまざまな“繋がっていく世界”と東方神起の進化しているパフォーマンスが織り交ざることで、スピード感とその存在感が際立つ。壮大なスケールの作品となっており、20周年に相応しいMVとなっている。

20th Anniversary FULL ALBUM『ZONE』



発売日:2024年11月6日(水)詳細:https://toho-jp.net/discography/予約:https://tohoshinki.lnk.to/ZONE■初回限定生産盤【2CD+BD(スマプラ対応)】20周年記念初回限定超豪華盤価格:¥20,000(税抜) 品番:AVZK-43426〜7/B 仕様:LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK(40P×3冊)、ZONE ミニチュアトラック(差し替えステッカー付き)、Bonus Track(A)、Bonus Track(B)、Bonus Track(C)収録■映像(DVD)付豪華盤【2CD+DVD(スマプラ対応)】価格:¥10,000(税抜) 品番:AVCK-43428〜9/B 仕様:JACKET(A)、Bonus Track(A)収録■映像(Blu-ray)付豪華盤【2CD+BD(スマプラ対応)】価格:¥10,000(税抜) 品番:AVCK-43430〜1/B 仕様:JACKET(A)、Bonus Track(A)収録■通常盤【2CD(スマプラ対応)】価格:¥5,000(税抜) 品番:AVCK-43432〜3 仕様:JACKET(B)、Bonus Track(B)収録■Bigeast限定盤(東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定)【2CD(スマプラ対応)】価格:¥7,000(税抜) 品番:AVC1-43434〜5 仕様:JACKET(C)/BOX仕様/Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track(C)収録▼収録曲DISC-1 ※全形態共通INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-T.R.H.MON MY RADARPARTY LIKE MADONNASWEET SURRENDERPARFUMFRESHうまく言えずにごめんねLIVE YOUR LIFEIT’S TRUE IT’S HEREDAMN GOODARKDEARESTDISC-2 ※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なります。UTSUROIThe ReflexPARALLEL PARALLELNo SympathyLime & LemonSentimental MoodRebel -Japanese Ver.-*Bonus Track(A)Down -Japanese Ver.-*Bonus Track(B)Stand by U -ZONE Version-*Bonus Track(C)Forever Love -ZONE Version-▼収録映像(初回限定生産盤/映像(DVD)付豪華盤/映像(Blu-ray)付豪華盤)SWEET SURRENDER - Video Clip -DEAREST - Video Clip -Lime & Lemon - Video Clip -PARALLEL PARALLEL - Video Clip -UTSUROI - Video Clip -Epitaph -for the future - Video Clip -ZONE - Jacket Off Shot Movie -SWEET SURRENDER - Video Clip Off Shot Movie -DEAREST - Video Clip Off Shot Movie -Lime & Lemon - Jacket Off Shot Movie -Lime & Lemon - Video Clip Off Shot Movie -PARALLEL PARALLEL - Jacket Off Shot Movie -PARALLEL PARALLEL - Video Clip Off Shot Movie -UTSUROI - Jacket Off Shot Movie -UTSUROI - Video Clip Off Shot Movie -Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie -Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie -▼全形態共通(初回封入特典)・ジャケットサイズカード(全6種類中1種ランダム封入)・シリアルナンバー封入