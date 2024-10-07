東方神起、20周年記念アルバム『ZONE』リード曲「SWEET SURRENDER」MV公開
東方神起が20周年記念アルバム『ZONE』より、リード曲「SWEET SURRENDER」のMVを公開した。
◆「SWEET SURRENDER」MV
「SWEET SURRENDER」は今なお第一線を走り続ける東方神起の豊富な経験と進化の答えを示すスタイリッシュなダンス楽曲。
MVでは深層世界から、中世や宇宙空間などさまざまな“繋がっていく世界”と東方神起の進化しているパフォーマンスが織り交ざることで、スピード感とその存在感が際立つ。壮大なスケールの作品となっており、20周年に相応しいMVとなっている。
20th Anniversary FULL ALBUM『ZONE』
詳細：https://toho-jp.net/discography/
予約：https://tohoshinki.lnk.to/ZONE
■初回限定生産盤【2CD+BD(スマプラ対応)】
20周年記念初回限定超豪華盤
価格：￥20,000(税抜) 品番：AVZK-43426〜7/B 仕様：LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK(40P×3冊)、ZONE ミニチュアトラック（差し替えステッカー付き）、Bonus Track(A)、Bonus Track(B)、Bonus Track(C)収録
■映像(DVD)付豪華盤【2CD+DVD(スマプラ対応)】
価格：￥10,000(税抜) 品番：AVCK-43428〜9/B 仕様：JACKET（A）、Bonus Track(A)収録
■映像(Blu-ray)付豪華盤【2CD+BD(スマプラ対応)】
価格：￥10,000(税抜) 品番：AVCK-43430〜1/B 仕様：JACKET（A）、Bonus Track(A)収録
■通常盤【2CD(スマプラ対応)】
価格：￥5,000(税抜) 品番：AVCK-43432〜3 仕様：JACKET（B）、Bonus Track(B)収録
■Bigeast限定盤（東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定）【2CD(スマプラ対応)】
価格：￥7,000(税抜) 品番：AVC1-43434〜5 仕様：JACKET（C）／BOX仕様／Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track(C)収録
▼収録曲
DISC-1 ※全形態共通
INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-
T.R.H.M
ON MY RADAR
PARTY LIKE MADONNA
SWEET SURRENDER
PARFUM
FRESH
うまく言えずにごめんね
LIVE YOUR LIFE
IT’S TRUE IT’S HERE
DAMN GOOD
ARK
DEAREST
DISC-2 ※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なります。
UTSUROI
The Reflex
PARALLEL PARALLEL
No Sympathy
Lime & Lemon
Sentimental Mood
Rebel -Japanese Ver.-＊Bonus Track(A)
Down -Japanese Ver.-＊Bonus Track(B)
Stand by U -ZONE Version-＊Bonus Track(C)
Forever Love -ZONE Version-
▼収録映像（初回限定生産盤／映像(DVD)付豪華盤／映像(Blu-ray)付豪華盤）
SWEET SURRENDER - Video Clip -
DEAREST - Video Clip -
Lime & Lemon - Video Clip -
PARALLEL PARALLEL - Video Clip -
UTSUROI - Video Clip -
Epitaph -for the future - Video Clip -
ZONE - Jacket Off Shot Movie -
SWEET SURRENDER - Video Clip Off Shot Movie -
DEAREST - Video Clip Off Shot Movie -
Lime & Lemon - Jacket Off Shot Movie -
Lime & Lemon - Video Clip Off Shot Movie -
PARALLEL PARALLEL - Jacket Off Shot Movie -
PARALLEL PARALLEL - Video Clip Off Shot Movie -
UTSUROI - Jacket Off Shot Movie -
UTSUROI - Video Clip Off Shot Movie -
Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie -
Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie -
▼全形態共通（初回封入特典）
・ジャケットサイズカード（全6種類中1種ランダム封入）
・シリアルナンバー封入
＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年11月30日（土）［埼玉］さいたまスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12月1日（日）［埼玉］さいたまスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12月7日（土）［愛知］ポートメッセなごや 第1展示館
OPEN 15:30 / START 17:00
2024年12月8日（日）［愛知］ポートメッセなごや 第1展示館
OPEN 14:30 / START 16:00
2024年12月14日（土）［広島］広島グリーンアリーナ
OPEN 16:00 / START 17:00
2024年12月15日（日）［広島］広島グリーンアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12月24日（火）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年12月25日（水）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年1月28日（火）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年1月29日（水）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年2月8日（土）［福井］サンドーム福井
OPEN 16:00 / START 17:00
2025年2月9日（日）［福井］サンドーム福井
OPEN 15:00 / START 16:00
2025年2月15日（土）［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
OPEN 16:00 / START 17:00
2025年2月16日（日）［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2025年2月22日（土）［福岡］マリンメッセ福岡A館
OPEN 16:00 / START 17:00
2025年2月23日（日）［福岡］マリンメッセ福岡A館
OPEN 15:00 / START 16:00
2025年3月5日（水）［神奈川］横浜アリーナ
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年3月6日（木）［神奈川］横浜アリーナ
OPEN 17:00 / START 18:00
関連リンク