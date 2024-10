【ENHYPEN】3度目のワールドツアーを自身初のスタジアム公演でスタート！＜10/6公演＞コメントを一挙公開

「今回の´WAKE THE LINE’は、本格的に世界に第一歩を踏み出した過去のENHYPENと、ENGENEによって“ENHYPEN”の存在意義を気づかされた現在、そしてENGENEと一緒に歩む未来を描いていく未来が´WAKE THE LINE’です。

本公演では、「Bite Me」や「Sweet Venom」「Orange Flower」「Sweet Venom」「Go Big or Go Home」など、ENHYPENを代表する楽曲も惜しみなく披露。

特に「Scream」「Tamed‐Dashed」「Go Big or Go Home」3曲続けての披露で、会場のボルテージは最高潮に。

さらに『ROMANCE:UNTOLD』のタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」では、HEESEUNのピアノ演奏でスタート。

ピンクの花が散りばめられたステージで、幻想的な雰囲気に包まれました。

最後は、「Paranormal」でメンバーたちがセンターステージや花道を駆け回り、ENGENEのより近くで一緒に盛り上がります。

そして曲の最後には、スタジアム公演ならではの花火も打ち上げられ、会場は熱気に包まれたまま幕を閉じました。