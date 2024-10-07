【東京都港区】撮影衣装レンタル「マナマナ」が2日間限定セールを開催！ハイブランドも最⼤85%OFF
撮影⾐装レンタルの「mahna mahna(マナマナ)」が、10月18日(金)・19日(土)の2⽇間、最⼤85％OFFの期間限定セールを、東京・南青山骨董通りにある「小原流会館」2Fで開催する。
[caption id="attachment_1220265" align="aligncenter" width="600"]セール会場イメージ[/caption]
セール商品は、CM・広告、雑誌の撮影やTV収録、イベント等で貸し出していたアイテムのため、商品状態が良好なものも多く、なかにはほとんど新品同様の掘り出し物やハイブランドの⼈気商品もあるという。
セール参加に、招待状や事前予約は不要。ただし、会場の混雑状況によって⼊場規制がかかる場合がある。幅広いアイテムをラインアップ
[caption id="attachment_1220267" align="aligncenter" width="600"]@mahna_sale・Instagram ※画像は前回セール出品商品
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[caption id="attachment_1220268" align="aligncenter" width="600"] @mahna_sale・Instagram ※画像は前回セール出品商品[/caption]
会場内には、ハイブランドコーナーを設置。LOUIS VITTON(ルイヴィトン)、Dior(ディオール)、CHANEL(シャネル)、Maison Margiela(メゾン マルジェラ)、JIL SANDER(ジルサンダー)、CELINE(セリーヌ)、SAINT LAURENT(サンローラン)、LOEWE(ロエベ)、PRADA(プラダ)、GUCCI(グッチ)、Chole(クロエ)などが並ぶ。
そのほか、1万点以上の国内人気ブランドを取り揃え、古着業者も買い付けに来てもらえるようなプライスラインで提供する。
[caption id="attachment_1220269" align="aligncenter" width="600"]セール会場イメージ(手前:ワンピース 奥:バッグコーナー)[/caption]
また、オフィスカジュアルからプライベートまで使える、セレクトショップブランドアイテムも用意。
[caption id="attachment_1220271" align="aligncenter" width="600"]セール会場イメージ(バッグコーナー)[/caption]
レディース・メンズのバッグ、
[caption id="attachment_1220270" align="aligncenter" width="600"]セール会場イメージ(レディースシューズ）[/caption]
[caption id="attachment_1220272" align="aligncenter" width="600"] セール会場イメージ(メンズシューズ)[/caption]
シューズ、ウェア、ファッション⼩物など幅広いアイテムを取り扱う。
なお、記載ブランドのアイテムは数に限りがある。また、マイバッグ持参の協力を呼びかけている。エレベーターや試着室を完備
[caption id="attachment_1220274" align="aligncenter" width="600"]コーディネートイメージ[/caption]
[caption id="attachment_1220275" align="aligncenter" width="600"]コーディネートイメージ[/caption]
会場にはエレベーターも2基完備されているので、ベビーカーを利⽤している人も安心。試着室も完備されていて、ゆっくりと買い物を楽しむことができる。
なお、商品は撮影用に貸し出していたため、新品ではない。また、いかなる理由においても返品交換は受け付けていない。体調がすぐれない場合や発熱(37.5度以上)がある場合などは、来場を控えよう。
撮影⾐装レンタル「マナマナ」のセールで、素敵なアイテムをお得にゲットしてみては。
■マナマナセール
日時：10月18日(金)11:00〜20:00 最終入場19:30
10月19日(土)10:00〜18:00 最終入場17:30
会場：⼩原流会館2F
住所：東京都港区南⻘⼭5-7-17
マナマナセール情報Instagram：https://www.instagram.com/mahna_sale
(ソルトピーチ)