¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¹üÀÞ¡ÄÌÀÆüÁáÄ«¤ËÅìÂçÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤Ø¡¡ÃÊº¹¤Ç¤Ï¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤é¤ì
¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇÅ¾ÅÝ¤µ¤ì¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦ÂçÂÜ¹ü¤Î¾åÉô¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Æþ±¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¡¢ÅìÂç°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤¿¡£
ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇÅ¾ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡£
ÅìÂçÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æþ±¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¤ËÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìÂçÉÂ±¡¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇÅ¾ÅÝ¤µ¤ì¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Æþ±¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓµÜÆâÄ£Ã´Åö¡¦µÜºêÀéºÐµ¼Ô¡§
¤ª¤½¤é¤¯¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ë¤´Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÂ¸µ¤ËÉÔ°Â¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬Æþ±¡¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢½é´ü¤ÎÆý¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿2019Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢10·î20Æü¤Ë90ºÐ¡ÊÂ´¼÷¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¹µ¤¨¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂôÄ®¤Ë1½µ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤·¡¢Àï¸å¡¢µìËþ½£¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬³«Âó¤·¤¿ÂçÆü¸þÃÏ¶è¤Î¥¥ã¥Ù¥ÄÈª¤Ë¤´É×ºÊ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¤´É×ºÊ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸µ¤òµ¤¸¯¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
7·î¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ÎÂ´¼÷¤ò½Ë¤¦²»³Ú²ñ¤¬¹Äµï¤Ç³«¤«¤ì¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤â¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ÎÂ¸µ¤òµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
5Æü¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¾®»³¼ÂÃÕ·Ã¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡£
¸¡ºº¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë°å»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
µÜºêµ¼Ô¡§
°ìÈÖºÇ¶á¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬Âà°Ì¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ë½é´ü¤ÎÆý¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â¾å¹Ä¤µ¤Þ¤âÉÂ±¡¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë°å»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦ÂçÂÜ¹ü¤Î¾åÉô¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ÌÀÆü8ÆüÄ«¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë