¼óÁê¡¢ÃÏÊý¤ËÎ¢¶âÂÐ±þ¤òÍý²òÍ×ÀÁ¡¡¡Ö½°±¡Áª¾¡Íø¤ØÈ½ÃÇ¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï7ÆüÌë¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿Á´¹ñ´´»öÄ¹²ñµÄ¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¸øÇ§ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ï¤¬ÅÞ¤¬¾¡¤Æ¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ï»ä¤É¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢´´Éô¤¬¥ê¥â¡¼¥È·Á¼°¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï6Æü¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤é¤ò¸¶Â§¸øÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ø¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¡£Èó¸øÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤â¡¢4·î¤ÎÅÞ½èÊ¬¤Ç¡ÖÁªµó¤Ç¤ÎÈó¸øÇ§¡×¤è¤ê½Å¤«¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê·Ú¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿°ìÉôµÄ°÷¤Ë¤â¹¤²¤¿¡£