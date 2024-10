JO1、9thシングルの発売を記念してレッドカーペットが全国各地に登場！メンバーはドイツでランウェイ

■今回の企画は、作品に込められた「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」というメッセージにちなんで実施!

JO1が、9thシングル「WHERE DO WE GO」のリリースを記念して、全国各地でレッドカーペットを展開するエキサイティングな施策を実施していている。

作品に込められた「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」というメッセージにちなんだ今回の企画。JO1オフィシャルInstagramで「#JO1s_RedCarpet」と今回の企画が告知されると、赤い画像とともにJO1のInstagramのフィード上にはどんどんレッドカーペットが繋がり始めた。

そして、JO1メンバーも、1週前に『KCON GERMANY 2024』への出演のため滞在していたドイツ・フランクフルトで、自らレッドカーペットを敷き街中をひとりずつ歩く姿をInstagramで公開。ファンから注目を集めた。

さらに、タワーレコード渋谷店(東京)、タワーレコード名古屋パルコ店(愛知)、タワーレコード梅田NU茶屋町店(大阪)、タワーレコード福岡パルコ店(福岡)、SHIBUYA TSUTAYA(東京)でも店舗内に大きなパネルとレッドカーペットが登場。その他、各地CDショップでも独自の撮影スポットが登場し、大きな盛り上がりを見せている。

そして、リリース後の10月5・6日には、大阪・なんばCITYと東京・SHIBUYA109渋谷店で『#JO1s_RedCarpet』体験イベントが開催された。

大きなレッドカーペットのえで、タキシードを着たスタッフやプロのカメラマンによる撮影が行われ、参加者はドレスアップでの撮影や思い思いのグッズを持って特別な体験を楽しんだ。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/