µð¿Í°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁ´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡¡½©µ¨¶µ°éL¤Ç¼ÂÀï´¶³Ð¤ò°Ý»ý
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬7Æü¡¢µÜºê¸©¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤¬2Æü¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½éÀï¤¬16Æü¤È´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¡£¼ÂÀï´¶³Ð¤Î°Ý»ý¤Ë²Ã¤¨¡ÖÁ´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¤ÏÀõÌî¤ä¥â¥ó¥Æ¥¹¤é1·³Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¡¢22ºÐ¤ÎÃæ»³¤¬2°ÂÂÇ¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£º¸¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¸÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡Ö¡ÊCS¤Î¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£