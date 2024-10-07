DVÈï³²¹ðÈ¯¤·¤¿ÀïØË¤«¤Ê¤ÎÂà±¡Êó¹ð¡Ö¤ªÁ°¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¯¤ÆSNS¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¸òºÝÃæ¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤«¤éDVÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¡Ê26¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µßµÞÈÂÁ÷¸å¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÀïØË¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡¡Ï¢Æü¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌµ»öÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂà±¡¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤â¸½ºß¤âSNS¤Ç¤â¤Ö¤ÃÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ë»ä¸«¤Æ¤³¤ó¤ÊÅÛ¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡£»ä¤Ï½ý¤Ä¤¯¤³¤È¿Í°ìÇÜÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î¿É¤µ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÊÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤ÇPTSD¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È»ä¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ìî¼¡ÇÏ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡¡¤¤â¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÁ°¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¯¤ÆSNS¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ªÁ°¤¬¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¶¯¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤«¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¡¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£