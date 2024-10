映画『ジョーカー』(2019年)の続編、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が10月4日に北米で公開され、世界的に大きな話題を呼んでいる。週末3日間の興行収入ランキングではNo.1発進となったが、事前の予想を覆す興収と評価が争点だ。

ホアキン・フェニックス主演、トッド・フィリップス監督が続投した『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、新たにレディー・ガガをヒロイン役に迎えてジャンルを一新。前作は『タクシードライバー』(1976年)や『キング・オブ・コメディ』(1983年)などのマーティン・スコセッシ監督作品に影響を受けた犯罪映画だったが、今回はミュージカル要素を取り入れての新機軸となった。

10月4日~6日の北米オープニング興行収入は4000万ドル。これが事前の予測を大きく下回ったことは事実で、ワーナー・ブラザースは当初7000万ドルを目指せると発表していたが、のちに5000万~6000万ドルと下方修正した(ライバル企業は4500万ドル程度と予想していたともいわれる)。ただし、予測値で根拠なしに見栄を張る必要はまるでない――結局は公開後すぐに現実が突きつけられ、今回のようにギャップが大きいほどダメージも大きくなるからだ――ため、ワーナーが初動成績7000万ドルを狙っていたことには一定の根拠があったのだろう。

前作『ジョーカー』は初動成績9620万ドルなので、今回は4割程度の数字にとどまったことになる。前作は世界興収10億ドルを突破する大ヒット作であり、R指定映画としては『デッドプール&ウルヴァリン』(2024年)の登場までは歴代記録を保持していた。もっとも現状を見るかぎり、本作が同じ道筋を歩むのは難しい。

しかし、初動興収4000万ドルという成績は、『ジョーカー』の続編としては期待はずれだったかもしれないが、ケタ外れに低い数字ではない。本作の興行分析がいつになく厄介なのは、メディアの論調がやたらと扇動的であるためだ。同等の成績で週末No.1に輝いた作品は今年いくつもあるが、それらはここまで騒ぎ立てられなかった。まるで本作が期待通りのヒットとならなかったことを、メディアやジャーナリスト、読者が喜んでいるかのようでさえある。

比較対象として挙げられているのは『マーベルズ』(2023年)や『ザ・フラッシュ』(2023年)。『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』のオープニング成績が両作を下回ったことは事実だが、まともに映画を観ていれば(いや観ていなくとも)、これら2作との間に「コミック原作」以外の共通点がないことは明らかだ。本作はアクションでもコメディでもなければ、ファミリー映画でもなく、既存のユニバースの一部でもない。むしろ、独立した作風とストーリーが『ジョーカー』の魅力であり、前作はそれこそがヒットの要因とみられていたのではなかったか。

むしろ検討するべきは、前作からの5年で映画興行がどのように変化したかだろう。コロナ禍や配信サービスの隆盛を受け、コミック映画自体の求心力が下がり、大人向けの映画も興行的に苦戦するようになった。また、映画興行として「ミュージカル映画はヒットしづらい」という傾向があることも見落とせない。ワーナーは『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』(2023年)と同じくミュージカル要素をアピールしない戦略を採ったが、言わずもがなそれにも限界はあるのだ。

もともと前作で完結していたかのように思われていた『ジョーカー』の続編、大人向け映画としての作風、そしてミュージカル。これらの要素を組み合わせたとき、興行として思わぬ逆風が吹いた可能性はある。幸い、海外市場では期待通りの8110万ドルを記録し、世界興収は1億2110万ドル。ここから興行をいかに転がしていけるかが問題である。

しかしながら、興行の足を引っ張るのが批評家と観客の評価だ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア33%、観客スコア31%。ヴェネチア国際映画祭のワールドプレミア後は批評家スコア60%だったが、公開直前に急落した。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「D」評価で、コミック映画史上最も低いスコアとなった(しかしながら、この比較に意味があると思えないのは前述した通りだ)。

筆者個人の感想を述べれば、この映画は奇妙なまでに過小評価されている。前作『ジョーカー』が1本かぎりで完結しうる作品だったことは間違いないが、監督トッド・フィリップスと脚本家スコット・シルヴァーはその先に現在語るべき物語を発見し、前作と対になる構造をもって、「前後編」と言える2部作をつくりあげた。試みがすべて成功している作品ではないが(しかしそんな映画はほとんど存在しない)、「ジョーカー」というアイコンによって新たなストーリーテリングに挑み、作家の問題意識を描ききろうとした野心は稀有といっていい。

しかし、フィリップス自身が「皆さんの期待した続編ではないかもしれない」と述べ、大胆な創作を支持したワーナーに謝意を表したように、これはコミックのジョーカーファンが期待したものでも、前作に熱狂したファンが望んだ続編でもなかった。けれども、人々が「ジョーカー」に期待するもの(=メディアや大衆の欲望)と実際の乖離を暴くことが作り手の本懐だったことは映画を観ればすぐにわかる。その射程は「ファンに冷や水をぶっかけることが目的」という程度ではなく、批評家やジャーナリスト、さらに広い社会や時代に対して向けられている。そして、それゆえに本作は厳しい状況に置かれることになった――そのような分析は、おそらくある一面では正しい。

The Hollywood Reporterによると、ワーナーは本作の結果にがくぜんとし、落胆もしているというが、フィリップスの才能には「賭ける価値がある」と考えているとのこと。Rotten Tomatoesのリストを眺めてみれば、フィリップスの映画は『ジョーカー』や『ハングオーバー!』(2009年)などの数作を除き、いずれも賛否両論まっぷたつで、批判のほうが多いほど。「常にリスクを背負っていたい」という創作の姿勢を鑑みるに、前作よりも今回のほうが通常運転に近いのかもしれない。

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の製作費は2億ドルで、黒字化には4億5000万ドルの売上が必要だと報じられているが、ここにも疑問は残る。フィリップスは公開前のインタビューで「製作費2億ドル」との報道を「バカげたもの」と一蹴しているのだが、なぜかこの発言はことごとく無視されているのだ(一方、フィリップスは前作の製作費6500万ドルよりもずっと予算があったことは認めている)。

本作の興行成績や評価が、今後、映画スタジオの判断に少なからぬ影響を与えることはありうる。コミックの野心的な(作家主義的な)再解釈や、前作の期待を裏切る続編に対し、観客のヘイトを招くおそれがあるとして消極的な反応が出ることもあるだろう。そのことは、現在のポップカルチャーを覆っているファンダムの有害性や、巨大フランチャイズが行き詰まってゆく現象にも直接つながっている。しかし映画製作がビジネスである以上、この問題を切り離すことはできない。

最新作『Megalopolis(原題)』が同じく興行的苦境に立たされている巨匠フランシス・フォード・コッポラは、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の公開を祝し、監督のフィリップスを「傑作『ハングオーバー!』以来、つねに彼は観客の一歩先を行っている。観客が予想しているようなことは絶対にしないのだ」と賞賛した(※)。批評家や観客、ファンの期待に応えることだけが映画というアートフォームの使命ではない、またフィルムメイカーの仕事ではないという矜持がここには見え隠れしている。

ほかにも興味深い報道がある。今年の賞レース全体の様子を占えば、ホアキン・フェニックスやレディー・ガガ、音楽のヒドゥル・グドナドッティル、撮影監督のローレンス・シャーらがアカデミー賞にノミネートされる可能性は十分にあるという。アカデミー賞の投票者と批評家・観客には差異があるため、酷評を受けた映画が候補入りすることも珍しくないからだ。

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は10月11日公開。非常に挑発的な映画であるがゆえに、できるだけ多くの観客の目にさらされ、お互いが問い直されることを期待したい。

北米映画興行ランキング(10月4日~10月6日)1.『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(初登場)4000万ドル/4102館/累計4000万ドル/1週/ワーナー

2.『野生の島のロズ』(↓前週1位)1870万ドル(-47.8%)/3997館(+35館)/累計6398万ドル/2週/ユニバーサル

3.『ビートルジュース ビートルジュース』(↓前週2位)1032万ドル(-36.4%)/3576館(-228館)/累計2億6550万ドル/5週/ワーナー

4.『トランスフォーマー/ONE』(↓前週3位)535万ドル(-41.6%)/3106館(-864館)/累計4722万ドル/3週/パラマウント

5.『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』(→前週5位)280万ドル(-34.2%)/2279館(-392館)/累計3258万ドル/4週/ユニバーサル

6.『Sam and Colby: The Legends of the Paranormal(原題)』(初登場)175万ドル/302館/累計175万ドル/1週/XPLR Productions

7.『ホワイトバード はじまりのワンダー』(初登場)153万ドル/1018館/累計153万ドル/1週/ライオンズゲート

8.『デッドプール&ウルヴァリン』(↓前週7位)152万ドル(-45.3%)/1605館(-370館)/累計6億3383万ドル/11週/ディズニー

9.『The Substance(原題)』(↑前週11位)134万ドル/686館(-1026館)/累計973万ドル/3週/MUBI

10.『Megalopolis(原題)』(↓前週6位)105万ドル(-73.8%)/1854館(変動なし)/累計648万ドル/2週/ライオンズゲート

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2024年10月7日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

