ASTRO ユンサナ、韓国で初のソロファンコンサートが大盛況…自作曲から様々なカバーステージまで披露

ASTROのユンサナが、韓国で初のソロファンコンサートを成功裏に終了した。ユンサナは5日と6日、ソウル・ブルースクエア・マスターカードホールにてソロファンコンサート「Dusk Till Dawn」を開催し、ファンと交流した。「Dusk Till Dawn」は今年8月に1stミニアルバム「DUSK」を発売して、ソロとして正式デビューしたユンサナが初めて開催した単独ファンコンサートだ。先月、日本でファンコンサートを開いた彼は、韓国のファンのために新しいレパートリーと構成を準備し、多才な能力と魅力をアピールした。

この日、ユンサナは1stミニアルバムのタイトル曲「Dive」と収録曲「BLEEDING」のライブパフォーマンスをファンの前で初めて披露した。ユンサナの魅力的なダンスと強烈なエネルギーは、華やかな照明とレーザー、花火などの様々な演出と相まって、会場を熱く盛り上げた。また、自作曲「狐星」と3月の公演で公開した「Rain Down On Me」など、ユンサナはアーティストとして自身の持つ様々な姿を見せた。バンドサウンドと調和した彼ならではの魅力的なボーカルが、曲ごとに異なるムードで繰り広げられ、今回のコンサートのタイトルであり、ソロアルバムのコンセプトである「夕暮れから夜明けまで」を存分に感じさせた。「RETRO to MZ」のコーナーで彼は、ファンのおすすめの曲1位に選ばれた名曲「深い夜を飛んで」と人気曲「夕立」を歌い、深い印象を与えた。また、「Emergency Room」「1ページになれるように」などのおすすめ曲を短く披露し、「How Sweet」「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」にも挑戦し、様々な魅力をアピールした。続いて「アロハ作詞、ユンサナ作曲」のコーナーでは、ユンサナとアロハ(ファンの名称)が一緒に作曲、作詞して曲を作る時間を過ごした。アンコールのステージで「24時間」を披露した彼は「ソロ歌手として1つの思い出を作ることができてとても良かった。1人でファンコンサートを無事に終えた自分を褒めてあげたいし、誇らしい。次にまたアルバムを発売したら、より良い公演でお会いしたい」と話し、ほのかな感性あふれるASTROの「Better With You」を歌い、再会を約束した。ユンサナは今年、1stミニアルバム「DUSK」の発売と共に、小劇場コンサート「YOON SAN-HA SANiGHT Project #1 - 願い」と今回のファンコンサートを開催し、ソロアーティストとして新たな飛躍を遂げた。また、新ドラマ「僕の彼女はサンナムジャ」で初主演を務める彼は、俳優としても旺盛な活動を続けていく予定だ。