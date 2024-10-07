¾ëÅÄÍ¥¡¡·ÝÇ½À¸³è25¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç·ÝÇ½À¸³è25¼þÇ¯µÇ°¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë²ÖåÁ¤Þ¤ê¡Ê51¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î2¸ø±é¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ë30Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÌ´¤Î¼ï¡×´Þ¤àÁ´22¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î25¼þÇ¯¤ò¡Ö¿§¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖµÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÏÃ¤·¤¿¡£