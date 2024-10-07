deadmanが12月12日、東京・代官山UNITにて2024年最終公演＜deadman LIVE 2024 “星空から暗がりに落ちた底 シナプスの蟻が口をひらく”＞を開催することが発表となった。

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2019年の再結成以来、最も精力的な活動を続けたのが2024年だ。その最終公演が＜deadman LIVE 2024 “星空から暗がりに落ちた底 シナプスの蟻が口をひらく”＞となる。2024年3月には19年ぶりのオリジナルアルバム『Genealogie der Moral』をリリースした彼らの1年の総決算が見られるとのこと。

また、「2025年はバンド結成25周年。どんなことで世間を騒がせましょうかね」とはメンバーの弁だ。さまざまな計画も矢継ぎ早に飛び出しているそうで、代官山UNIT公演ではその一端の発表も行われるとのこと。



■＜deadman LIVE 2024 “星空から暗がりに落ちた底 シナプスの蟻が口をひらく”＞

2024年12月12日(木)　東京・代官山UNIT
open18:30 / start19:00
▼チケット
前売：6500円(税込)
当日：7000円(税込)
※オールスタンディング
※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2024年11月9日(土)〜
【オフィシャルFC「FUZ」先行】
受付期間：10月7日(月) 19:00〜10月16日(水)21:00
※抽選受付 / スマチケのみ(分配可) / 1人2枚まで
【オフィシャルHP先行】
受付期間：10月19日(土)12:00〜10月27日(日)21:00
※イープラス抽選受付 / スマチケ(分配可) / 紙チケット併用 / 1人2枚まで
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（問）ディスクガレージ　https://www.diskgarage.com/form/info

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