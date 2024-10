ジャンルを超え世界規模での活躍を続けるピアニスト、小曽根真率いる「小曽根真 No Name Horses」が、5年ぶりとなるオリジナル・アルバム『Day 1』を2024年11月20日(水)にリリースする。

「No Name Horses」は、小曽根の呼びかけで2005年に結成された総勢15名のビッグ・バンド。エリック・ミヤシロ、中川英二郎をはじめ、メンバーはいずれも自身のバンドでリーダーも務め、あらゆるシーンで活躍するジャズ・ミュージシャンばかり。これまでに6枚のアルバムをリリース。長年の信頼関係に基づいた高度なアンサンブル、小曽根を中心とするメンバーの多彩なオリジナル曲、そして尽きない創造性と遊び心で、他に類を見ないビッグ・バンドに成長し、日本のみならず海外でも公演を展開してきた。

小曽根真 (C)YOSUKE SUZUKI

2025年に結成20年目を迎えるにあたり、これまでの「小曽根真 featuring No Name Horse」から「小曽根真 No Name Horse」にバンド名を改称し、3名の新メンバー(松井秀太郎、陸悠、小川晋平)を迎えた新体制でレコーディング。ビッグ・バンドの王道に立ちかえり、最高に気持ちのいいスイングと響きをコンセプトに、小曽根を中心にメンバーが新曲を持ち寄って制作。尚、アルバム・タイトルの『Day 1』は、20年を経た今、新たな第一歩となる時への想いを込めて付けられたという。

小曽根真 No Name Horses『Day 1』ジャケット写真

アルバム発売に先駆けて、新メンバーの松井秀太郎、陸悠をフィーチャーした「Gotta Be Happy」が10月23日(水)に先行デジタル・リリースとなる。そして、2025年には全国ツアー『小曽根真 No Name Horses ~20年目のthe DAY 1~』を1月と12月の2回に分けて開催する。ステージでは、ニュー・アルバム収録曲を中心に、“これぞThe Big Band”と言えるジャズの王道を体現する新しいナンバーの数々が披露される予定だ。