AB6IX、日本初！9TH EP「BORN LIKE THIS」発売記念プレミアム団体サイン会を開催

今年5月にデビュー5周年を迎えた“完成形アーティストドル”のAB6IXが、9TH EP「BORN LIKE THIS」を韓国で10月10日(木)に発売する。日本では、AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUBの会員を対象に、10月7日(月)より日本限定特典付き正規輸入盤および日本語ver.が収録された日本限定盤の予約を開始!今回のアルバムは、どんな逆境も恐れず自分たちだけの道を黙々と歩いている彼らが、この道を歩くために生まれた存在として、自分たちの姿を率直に描き出した作品となっている。今作も全メンバーが全体収録曲の作詞・作曲に積極的に参加し“完成形アーティストドル”という自分たちのアイデンティティを改めて確実なものにしている。

また、AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUBで購入した人を対象に、日本で初めての実施となるプレミアム団体サイン会に100人を招待。今後、第二弾のオフラインイベントも発表される予定だ。詳細はAB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUBにて確認することができる。

■リリース情報

9TH EP「BORN LIKE THIS」

10月10日(木)リリース



●通常盤(ON Ver. / OFF Ver)

[VDCD7145]

¥3,630(税込)

・COVER(221mm*298mm / 1ea / バージョン別)

・PHOTOBOOK(220mm*298mm / 60p / 1ea / バージョン別)

・PHOTO CARD(55mm*85mm / Random 2ea of 36ea)

・LICENSE PHOTO CARD(85mm*55mm / Random 1ea of 4ea / バージョン別)

・PHOTO POST CARD(150mm*105mm / 1ea / バージョン別)

・MINI POSTER(210mm*288mm / Random 1ea of 4ea / バージョン別)

・DISC(1ea / バージョン別)



●フォトカード盤(JEON WOONG Ver. / KIM DONG HYUN Ver. / PARK WOO JIN Ver. / LEE DAE HWI Ver.)

[VDCD7146]

¥1,980(税込)

・PHOTOSTAND PACKAGE COVER + SLEEVE(85mm*130mm / 1ea / バージョン別)

・QR CARD ALBUM(55mm*85mm / Random 1ea of 4ea / バージョン別)

・PHOTOCARD(55mm*85mm / Random 2ea of 12ea)

・STICKER(70mm*90mm / 2ea / バージョン別)

・USER GUIDE(55mm*85mm / 1ea)



●ジュエル盤(JEON WOONG Ver. / KIM DONG HYUN Ver. / PARK WOO JIN Ver. / LEE DAE HWI Ver.)

[VDCD7147]

¥2,420(税込)

・PHOTOBOOK(120mm*120mm / 12p / 1ea / バージョン別)

・PHOTO CARD(55mm*85mm / Random 1ea of 8ea)

・STICKER(100mm*80mm / 1ea / バージョン別)

・DISC(1ea / バージョン別)



●日本限定盤

[VDCD7148]

¥2,420(税込)

・PHOTOBOOK(120mm*120mm / 16p / 1ea)

・PHOTO CARD(55mm*85mm / Random 1ea of 12ea)

・DISC(1ea)



FC会員限定購入サイトはこちら



<JAPAN OFFICIAL FANCLUB “ABNEW” 限定特典トレカ>

Mdash STOREで対象商品を1枚お買い上げ毎に、特典トレカ(全20種のうちランダム1枚)をプレゼント!



■イベント概要

プレミアム団体サイン会(抽選)

【開催日程】

2025年2月11日(火・祝)



【会場】

TIAT SKY HALL



【人数】

購入者の中から抽選で100人



<内容>

・待機中の撮影可能

・ポストイットでのメンバーへの質問可能

・カチューシャなどを持ち込みいただき、メンバーに着用をしてもらうこともOK! など



【対象商品】

下記A、B、Cセットをどれか1セットご購入毎に、プレミアム団体サイン会へ1回応募が可能です。



●プレミアム団体サイン会抽選付きAセット

・通常盤1:1枚

・通常盤2:1枚

・フォトカード盤:4枚中ランダム1枚

・日本限定版:1枚



●プレミアム団体サイン会抽選付きBセット

・ジュエル盤(JEONG WOONG Ver.):1枚

・ジュエル盤(KIM DONG HYUN Ver.):1枚

・フォトカード盤(PARK WOO JIN Ver.):1枚

・フォトカード盤(LEE DAE HWI Ver.):1枚

・日本限定版:1枚



●プレミアム団体サイン会抽選付きCセット

・ジュエル盤(PARK WOO JIN Ver.):1枚

・ジュエル盤(LEE DAE HWI Ver.):1枚

・フォトカード盤(JEONG WOONG Ver.):1枚

・フォトカード盤(KIM DONG HYUN Ver.):1枚

・日本限定版:1枚



※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※時間などの詳細は後日当選者の方へご案内差し上げます。



その他、詳細はAB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUBにてご確認ください。



■関連リンク

AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB