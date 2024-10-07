【RIZIN】名古屋大会でケラモフvs.摩嶋一整 佐賀大会”幻のカード”が実現
11月17日開催の『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』（ポートメッセ名古屋 第1展示館）の追加対戦カードが7日、RIZIN公式YouTubeで公開された動画で発表された。
【動画】強豪揃いの名古屋大会に！？ケラモフ、摩嶋一整と対戦決定で”幻のカード”が実現
1年ぶりに参戦する前フェザー級王者のヴガール・ケラモフは、摩嶋一整との対戦が決定。今年2月の佐賀大会で決定しながらケラモフのトラブルで流れた”幻のカード”が、名古屋で実現する。
また、今大会からヘビー級に転向するイゴール・タナベは、93キロ級でマルコス・ヨシオ・ソウザと対戦する。
そのほか、今大会ではフライ級の注目試合がラインナップ。実力者の伊藤裕樹が迎え撃つのは、4月の『RIZIN.46』で神龍誠と対戦した韓国のイ・ジョンヒョン。7月の『超RIZIN.3』で所英男にKO負けという屈辱からの復活を目指すヒロヤは、3月の神戸大会で山本アーセンに一本勝ちした柴田“MONKEY”有哉と対戦する。
さらに、ビクター・コレスニックvs.武田光司、スダリオ剛vs.加藤久輝、白河ダーク陸斗vs. マゲラム・ガサンザデなどバンタム級、フェザー級、ヘビー級の試合もマッチアップされた。
●11月17日『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』対戦カード
会場：ポートメッセ名古屋 第1展示館
・バンタム級
昇侍 vs. 芦澤竜誠
・スーパーアトム級
浜崎朱加 vs. シン・ユリ
・ライトヘビー級
イゴール・タナベ vs. マルコス・ヨシオ・ソウザ
・フェザー級
ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整
・フライ級
伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン
・フライ級
柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ
・フライ級
村元友太郎 vs. トニー・ララミー
・フライ級
北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ
・バンタム級
アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟
・ヘビー級
スダリオ剛 vs. 加藤久輝
・フェザー級
ビクター・コレスニック vs. 武田光司
・バンタム級
白河ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ
・ライト級
キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟
【動画】強豪揃いの名古屋大会に！？ケラモフ、摩嶋一整と対戦決定で”幻のカード”が実現
1年ぶりに参戦する前フェザー級王者のヴガール・ケラモフは、摩嶋一整との対戦が決定。今年2月の佐賀大会で決定しながらケラモフのトラブルで流れた”幻のカード”が、名古屋で実現する。
また、今大会からヘビー級に転向するイゴール・タナベは、93キロ級でマルコス・ヨシオ・ソウザと対戦する。
さらに、ビクター・コレスニックvs.武田光司、スダリオ剛vs.加藤久輝、白河ダーク陸斗vs. マゲラム・ガサンザデなどバンタム級、フェザー級、ヘビー級の試合もマッチアップされた。
●11月17日『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』対戦カード
会場：ポートメッセ名古屋 第1展示館
・バンタム級
昇侍 vs. 芦澤竜誠
・スーパーアトム級
浜崎朱加 vs. シン・ユリ
・ライトヘビー級
イゴール・タナベ vs. マルコス・ヨシオ・ソウザ
・フェザー級
ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整
・フライ級
伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン
・フライ級
柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ
・フライ級
村元友太郎 vs. トニー・ララミー
・フライ級
北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ
・バンタム級
アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟
・ヘビー級
スダリオ剛 vs. 加藤久輝
・フェザー級
ビクター・コレスニック vs. 武田光司
・バンタム級
白河ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ
・ライト級
キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟