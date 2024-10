11月17日開催の『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』(ポートメッセ名古屋 第1展示館)の追加対戦カードが7日、RIZIN公式YouTubeで公開された動画で発表された。1年ぶりに参戦する前フェザー級王者のヴガール・ケラモフは、摩嶋一整との対戦が決定。今年2月の佐賀大会で決定しながらケラモフのトラブルで流れた”幻のカード”が、名古屋で実現する。また、今大会からヘビー級に転向するイゴール・タナベは、93キロ級でマルコス・ヨシオ・ソウザと対戦する。

そのほか、今大会ではフライ級の注目試合がラインナップ。実力者の伊藤裕樹が迎え撃つのは、4月の『RIZIN.46』で神龍誠と対戦した韓国のイ・ジョンヒョン。7月の『超RIZIN.3』で所英男にKO負けという屈辱からの復活を目指すヒロヤは、3月の神戸大会で山本アーセンに一本勝ちした柴田“MONKEY”有哉と対戦する。さらに、ビクター・コレスニックvs.武田光司、スダリオ剛vs.加藤久輝、白河ダーク陸斗vs. マゲラム・ガサンザデなどバンタム級、フェザー級、ヘビー級の試合もマッチアップされた。●11月17日『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』対戦カード会場:ポートメッセ名古屋 第1展示館・バンタム級昇侍 vs. 芦澤竜誠・スーパーアトム級浜崎朱加 vs. シン・ユリ・ライトヘビー級イゴール・タナベ vs. マルコス・ヨシオ・ソウザ・フェザー級ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整・フライ級伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン・フライ級柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ・フライ級村元友太郎 vs. トニー・ララミー・フライ級北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ・バンタム級アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟・ヘビー級スダリオ剛 vs. 加藤久輝・フェザー級ビクター・コレスニック vs. 武田光司・バンタム級白河ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ・ライト級キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟