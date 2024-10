Billlie、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」プレビュー映像を公開

Billlieが、完成度の高い新曲を発売する。Billlieは本日(7日)0時、公式SNSを通じて5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」の最初のプレビューコンテンツ「track drop」の「shame」を公開した。公開された映像の中で、つきとムン・スアはカジュアルな衣装を着てビンテージな雰囲気が際立つ空間に登場した。そこで、彼女たちのアルバムと密接な関連があるBilllie&Loversのキャラクターであるthe SNOWY manと出会った。

つきとムン・スアは、the SNOWY manと茶目っ気あふれる姿でセルフショットを撮るなど、気楽な時間を過ごす。彼女たちはアルバムを貫く一つのストーリーに音楽とパフォーマンス、ミュージックビデオが繋がったビリーバース(Billlie+ユニバース)を展開しているだけに、ニューアルバムで繰り広げるストーリーにも関心が高まっている。彼女たちが「track drop」を通じて最初に公開した楽曲は「shame」だ。この曲はグルービーなベースラインが際立つ1980年代のニューウェーブ系のNew Romanticジャンルで、持ち前の感性あふれる雰囲気と共に、彼女たちのより一層成長した歌声を聞くことができ、ニューアルバムへの期待が高まっている。「shame」にはK-POPアーティストの多くの代表曲を誕生させたMich Hansen、Oscar27、Jacob Uchorczakなど、韓国国内外の有名な作曲家をはじめ、これまで長い間彼女たちとタッグを組んできたLLANOも力を合わせ、より一層完成度の高いトラックが誕生した。「appendix:Of All We Have Lost」は16日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売。11日午後1時には、先行シングル「trampoline」が発売される。