歌手で俳優の城田優(38)が7日、都内で、芸能生活25周年を記念したオーケストラコンサートを行った。

オーケストラをバックにしたソロコンサートは初めて。新曲「夢の種〜I’ll be by your side」の他、ディズニーの名曲やミュージカルナンバーなど全22曲を披露し、昼夜公演合わせて4000人のファンを魅了した。

ここ数週間は、この25年間を振り返る時間が多かったといい、「感慨深い時間だった」としみじみ。「振り返れば自分のプロ意識が足りてなかったなってこともたくさんあるし、恥ずかしくてできればなくしてほしい映像や、聞いてほしくない声もある」と吐露。

「でも、今の成長につながっているのかなと思う。振り返ればマイナスなことが浮かんじゃったりするけど、ポジティブなエネルギーを胸に秘めながらエンターテインメントの仕事にたずさわってきたので、何かしらを皆さんに届けられていると信じるしかないし、誰かの心を少しは癒やしていたらいいなと思う」と前向きに語った。