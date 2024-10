俳優で歌手の城田優(38)が7日、東京・サントリーホールで『城田優 25th Anniversary Orchestra Concert 〜featuring Naoya Iwaki』を開催した。本公演は、城田の芸能生活25周年を記念して行われ、自身の楽曲や、ミュージカル曲、日本のポップスなど、城田にとって思い入れの深い楽曲を自ら選曲・構成し、会場に集まった観客4000人(昼夜公演合計)を前に美声を響かせた。

昼公演直前に囲み取材に応じた城田は、公演でも披露された新曲「夢の種〜I'll be by your side」を30日に配信リリース。この楽曲のタイトル“夢”に絡めて「今後の夢」について聞かれた城田は「僕自身ずっと夢を持って、きょうまで一生懸命いろんなことをあれやりたい、これやりたいと言って、ありがたいことにたくさんの方たちのお力添えのおかげで、叶えられてきました。そして僕の夢というのは、すごいきれいごとなんですけど、やっぱり自分の夢を叶えてくださった一人ひとりの方々の夢がかなうこと」と返答。続けて「僕の夢を叶えてくださっているのは、やはり普段日頃から僕のことを応援してくださっている皆さんなので、僕の夢は皆さまの夢がかなうこと。もちろん大きなものもたくさんあるでしょうから、全部がかなうとは言い切れないけれど、それが少しでも近づくように」と話し、「今度『夢の種』という曲が出るんですけど、本当にその『夢の種』から育って、大きな木にたくさんの小さな夢から大きな夢まで、いろんな実がなっていけばいいなというのが、僕の夢です」と、自身の夢を語った。なお『城田優 25th Anniversary Orchestra Concert 〜featuring Naoya Iwaki』は、30日に大阪・フェスティバルホールでも予定されている。