SHINee オンユ、ソウルでの初のファンコンサートが終了「すべて信じて任せてほしい」

SHINeeのメンバーであるオンユが、チング(オンユのファン)たちと最高の時間を過ごした。オンユは10月5〜6日の2日間、ソウルオリンピック公園オリンピックハンドボール競技場でソウルでの初のファンコンサート「2024 ONEW FAN CONCERT『Hola!』」(以下、「Hola!」)を開催した。オンユは今年5月に開かれた単独ファンミーティング「GUESS!」を通じて自分とファンが一緒に描いていく明るい未来を共有したとしたら、「Hola!」ではファンの手を握って未来に向かう第一歩を踏み出した。

この日、オンユは公演のタイトルかつ3rdミニアルバム「FLOW」の収録曲「Hola!」でオープニングを飾り、ファンに挨拶した。最初の曲からファンの歓声を浴びた彼は「FLOW」のタイトル曲「魅力(beat drum)」と収録曲「Maestro」「Shape of My Heart」「Focus」「月火水木金土日」のステージをすべて披露し、独自の世界観をアピールした。選曲1つ1つからもファンに対する想いが感じられた。オンユはこれまで韓国のファンからステージでのリクエストが殺到していた日本1stフルアルバム「Life goes on」の収録曲「鱗」を歌い、秋の夜にふさわしいしっとりとした雰囲気を届けた。それだけでなく、オンユは自分に対してナノ単位で知りたい質問に答える「根掘り葉掘りQ&A」、ファンは必見のオンユの過去のレジェンドウムチャル(動く写真)を再演してみる「オンユのLiveウムチャル!」、ファンから事前に募集した願い事を叶える「願いをかなえてくれるベースボール」など、多彩なコーナーでファンとのコミュニケーションを行った。オンユの細やかな心遣いはあらゆるところで確認できた。オンユは2階の客席にもステージを設けたことに続け、公演会場を走り回りながらファン1人、1人に目を向けた。入退場の際には愛情たっぷりの直筆メッセージが描かれたフォトカードなどをプレゼントし、ファンコンサートに訪れたファンを盛大に迎えた。ファンコンサートの終盤でオンユは「全曲のプロデュースと作詞は初めてであるだけに、3rdミニアルバム『FLOW』を発売する中でドキドキし、悩みも多くあった。こうして皆さんが楽しんでくださるのを見るとむしろ僕が応援されたようで、感謝している。これからも突き進んでいきたい。すべて信じて任せてほしい」と感想を伝えた。ファンコンサート「Hola!」で成功を収めたオンユは11月2日に台北、11月21〜22日に神奈川と公演を続けていく。